Trend Galeri Trend Yaşam Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz'daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?

Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz'daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?

2007 yılında İstanbul Kumburgaz'da kaydedilen ve yıllardır tartışılmaya devam eden esrarengiz görüntüler yeniden gündemde. Kimi uzmanlar bunları tarihin en dikkat çekici UFO kayıtları arasında gösterirken, kimi araştırmacılar optik bir yanılsama olabileceğini savunuyor. İşte Türkiye'nin en çok konuşulan gizemlerinden birinin perde arkası...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 10:50
Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz’daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?

Marmara Denizi'nin karanlık sularının üzerinde parlayan garip bir cisim... 2007 yazında site bekçisi Yalçın Yalman'ın amatör kamerasına yansıyan bu anlar, 2009 yılına kadar sürecek dev bir gizemin ilk sinyaliydi.

Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz’daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?

HER ŞEY BİR BEKÇİNİN KAMERASIYLA BAŞLADI

Metalik, parlak ve sessizce havada asılı duran bu cisim, sıradan bir geceyi dünya çapında bir fenomene dönüştürecekti.

Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz’daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?

UZAYLILARIN SİLÜETİ Mİ? O DETAY HERKESİ ŞOKE ETTİ!

Olayı asıl ürkütücü ve bir o kadar da ilgi çekici kılan şey, 2009 yılının Mayıs ayında çekilen net kayıtlardı. Kameraya yansıyan şeffaf bölmenin (kokpit) içinde, iki insansı figürün silüeti açıkça seçiliyordu!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz’daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?

Bu inanılmaz detay, görüntülerin Sirius UFO Merkezi'ne ulaşmasıyla 17 Ocak 2008'de düzenlenen basın toplantısında tüm Türkiye'ye bomba gibi düştü. Artık tüm gözler Kumburgaz semalarındaydı.

Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz’daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?

TÜBİTAK'TAN TARİHİ RAPOR: "KESİNLİKLE MONTAJ DEĞİL!"

"Bunlar kesin maket veya bilgisayar hilesi" diyen şüphecilere en net cevap, Türkiye'nin en saygın bilim kurumu TÜBİTAK'tan geldi. Görüntülerin Ulusal Gözlemevi tarafından detaylıca incelenmesinin ardından 31 Ocak 2008'de açıklanan tarihi raporda şu sarsıcı ifadelere yer verildi:

Hile Yok: Görüntülerde hiçbir özel efekt veya bilgisayar animasyonu (CGI) bulunmamaktadır.
Fiziksel Bir Cisim: Kaydedilen nesne bir stüdyo maketi değil, tamamen fiziksel ve maddesel bir yapıya sahiptir.
Bilinen Bir Araç Değil: Uçak, helikopter, uydu, meteor veya bilinen bir gezegen (Venüs, Mars vb.) değildir.
Sonuç: Cisim, teknik olarak "Tanımlanamayan Uçan Cisim" (UFO) sınıfına girmektedir.

Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz’daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?

ABD KONGRESİ'Nİ AYAĞA KALDIRAN GÖRÜNTÜLER

TÜBİTAK'ın bu resmi onayı, olayı yerel bir haber olmaktan çıkarıp küresel bir boyuta taşıdı. Görüntüler ve TÜBİTAK raporu, Şubat 2008'de ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen Uluslararası UFO Kongresi'nde 9 ülkeden 40 bilim insanına sunuldu. Yabancı araştırmacılar, elde edilen kayıtların netliği ve resmi kurum onayı karşısında büyük bir heyecan yaşadı.

Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz’daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?

DÜNYAYI İKİYE BÖLEN O İHTİMAL: UFO MU YOKSA BİR GEMİ Mİ?

Tüm bu resmi raporlara ve net görüntülere rağmen, yıllar içinde gizem perdesini aralamak isteyen şüpheciler yeni teoriler üretti. Bazı araştırmacılar ve akademisyenler, ufuk çizgisinde seyreden dev bir kruvaziyer gemisinin üst kısmının, atmosferik yansıma (serap) nedeniyle havada asılı bir UFO gibi göründüğünü iddia etti. Bu teori, "Uzaylı silüeti" denilen şeyin aslında gemideki yolcular veya mürettebat olabileceğini savunuyordu.

Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz’daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?

Bugün bile uluslararası forumlarda, belgesellerde ve podcastlerde "tarihin en net UFO kaydı" olarak anılan Kumburgaz olayı, sırrını korumaya devam ediyor.

Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz’daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?

O gece Marmara Denizi üzerinde süzülen şeyin dünya dışı bir ziyaretçi mi yoksa optik bir illüzyon mu olduğu, UFO tarihinin en merak uyandıran tartışmalarından biri olmaya devam edecek.

Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz’daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?

İŞTE YILLARDIR TARTIŞILAN O GÖRÜNTÜLER...

Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz’daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?
Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz’daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?
Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz’daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?
#İSTANBUL #TÜRKİYE