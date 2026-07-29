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Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz'daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?
Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz'daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?
2007 yılında İstanbul Kumburgaz'da kaydedilen ve yıllardır tartışılmaya devam eden esrarengiz görüntüler yeniden gündemde. Kimi uzmanlar bunları tarihin en dikkat çekici UFO kayıtları arasında gösterirken, kimi araştırmacılar optik bir yanılsama olabileceğini savunuyor. İşte Türkiye'nin en çok konuşulan gizemlerinden birinin perde arkası...
Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 10:50