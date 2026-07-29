Yıllardır cevabı bulunamadı! Kumburgaz’daki görüntüler dünya gündemine düşmüştü: UFO mu yoksa gemi parçası mı?

TÜBİTAK'TAN TARİHİ RAPOR: "KESİNLİKLE MONTAJ DEĞİL!"

"Bunlar kesin maket veya bilgisayar hilesi" diyen şüphecilere en net cevap, Türkiye'nin en saygın bilim kurumu TÜBİTAK'tan geldi. Görüntülerin Ulusal Gözlemevi tarafından detaylıca incelenmesinin ardından 31 Ocak 2008'de açıklanan tarihi raporda şu sarsıcı ifadelere yer verildi:

Hile Yok: Görüntülerde hiçbir özel efekt veya bilgisayar animasyonu (CGI) bulunmamaktadır.

Fiziksel Bir Cisim: Kaydedilen nesne bir stüdyo maketi değil, tamamen fiziksel ve maddesel bir yapıya sahiptir.

Bilinen Bir Araç Değil: Uçak, helikopter, uydu, meteor veya bilinen bir gezegen (Venüs, Mars vb.) değildir.

Sonuç: Cisim, teknik olarak "Tanımlanamayan Uçan Cisim" (UFO) sınıfına girmektedir.