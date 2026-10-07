Trend Galeri Trend Yaşam Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

Yıllardır bilim insanlarının, koruma uzmanlarının ve yerel halkın çaresiz kaldığı, binlerce canlının ölümüne yol açan o büyük istila nihayet bitti. Kuzey İrlanda açıklarındaki Rathlin Adası, dünyada bir ilke imza atarak istilacı gelinciklerin tamamen ortadan kaldırıldığı ilk yer olarak tarihe geçti.

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Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:32 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 10:35
Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

Ancak bu zaferin arkasında yalnızca gelişmiş teknolojiler veya laboratuvarlar yok; geçirdiği talihsiz kaza sonucu tek gözünü kaybeden kahraman bir köpek, yani Woody var!

Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

BAŞLANGIÇTA KURTARMA PLANI TERS TEPTİ!

Her şey 1980'lerde, adadaki fare ve tavşan popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla gelinciklerin adaya getirilmesiyle başladı.

Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Gelincikler, avlanması zor olan fareler yerine, adada yerde yuva yapan savunmasız deniz kuşlarını hedef almaya başladı.

Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

DENİZ KUŞU POPÜLASYONU HIZLA DÜŞTÜ

İstila o kadar korkunç bir boyuta ulaştı ki, sadece 2017 yılında adaya sızan tek bir gelincik, sadece iki gün içinde tam 27 deniz papağanını (puffin) katletti.

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Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

Bölgedeki deniz kuşu popülasyonu son yirmi yılda yüzde 62 oranında azaldı ve ada halkı artık çaresiz kalmıştı.

Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

4,5 MİLYON STERLİNLİK OPERASYON VE TEK GÖZLÜ KAHRAMAN

2021 yılında başlatılan 4,5 milyon sterlin bütçeli Life Raft projesi kapsamında adaya 400'den fazla özel tuzak ve 110 izleme kamerası kuruldu.

Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

Büyük bir temizlik yapıldı ancak en kritik soru ortada kaldı: "Ya gözden kaçan, saklanan tek bir gelincik bile kaldıysa?"

Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

TEK GÖZÜNÜ KAYBETTİ AMA PES ETMEDİ!

İşte bu noktada devreye kızıl Labrador cinsi doğa koruma köpeği Woody girdi.

Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

Woody, adanın en sarp yamaçlarında gizlenen gelinciklerin kokusunu bulmak için eğitildi.

Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

Ancak görevin tam ortasında Woody'nun gözüne bir diken battı ve talihsiz bir operasyonla tek gözü tamamen alınmak zorunda kaldı.

Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

TEK GÖZÜYLE İMKANSIZI BAŞARDI

Herkes projenin aksayacağını düşünürken Woody pes etmedi. Burnunun hâlâ kusursuz çalıştığını kanıtlayarak adaya geri döndü.

Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

Tek gözüyle adanın her karışını taradı, kalan son gelincik saklanma yerlerini tespit etti ve ekiplere adanın tamamen temizlendiğinin güvencesini tek başına verdi. Ekim 2023'ten beri adada tek bir gelincik bile görülmedi.

Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

WOODY GİBİ DOĞA KORUMA KÖPEKLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

• Gizli Tehlikeleri Bulurlar: İnsan gözünün ve kameraların gözden kaçırdığı istilacı türleri kokularından yakalarlar.

• Zorlu Araziyi Aşarlar: Adanın sarp ve engebeli yamaçlarını hızla tarayarak zamandan tasarruf sağlarlar.

• Operasyona Güven Katarlar: Bir bölgenin istilacı türlerden tamamen temizlendiğini resmi olarak doğrulamada en büyük güvenceyi verirler.

Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

SIRADA İKİNCİ BÜYÜK ZAFER VAR

Gelincik istilasını tamamen çözen Woody emekli olmadı; aksine rütbe alarak adanın resmi Biyolojik Güvenlik Şefi oldu.

Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

Adaya teknelerle gelen saman balyalarını, çiftlik yemlerini ve odun torbalarını tek tek koklayarak yeni bir istilacı canlının adaya sızmasını engelliyor.

Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

Adanın 19. yüzyıldan beri baş belası olan farelerine karşı yürütülen mücadelede de mutlu sona yaklaşıldı. Haziran 2025'ten beri adada tek bir fare bile görülmedi.

Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

Eğer süreç böyle giderse, Rathlin Adası 2027 yılında dünyada hem gelinciklerden hem de farelerden tamamen temizlenmiş ilk ada cenneti ilan edilecek.

Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!

'Rathlin'e hoş geldiniz, burası gelinciklerin bulunmadığı bir ada.'