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Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!
Yıllardır kimsenin çözemediği istilayı tek gözlü köpek bitirdi: Tek bir hamlesiyle adanın kaderini değiştirdi!
Yıllardır bilim insanlarının, koruma uzmanlarının ve yerel halkın çaresiz kaldığı, binlerce canlının ölümüne yol açan o büyük istila nihayet bitti. Kuzey İrlanda açıklarındaki Rathlin Adası, dünyada bir ilke imza atarak istilacı gelinciklerin tamamen ortadan kaldırıldığı ilk yer olarak tarihe geçti.
Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 10:35