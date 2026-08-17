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Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Diş hekimleri açıkladı: Yemekten önce mi sonra mı fırçalamalı?
Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Diş hekimleri açıkladı: Yemekten önce mi sonra mı fırçalamalı?
Kahvaltıdan veya yemekten hemen sonra fırçaya sarılanlardansanız, dişlerinize faydadan çok zarar veriyor olabilirsiniz. Alanında uzman hekimler, yemek sonrası diş fırçalama alışkanlığına dair ezber bozan açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 11:05
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 11:07