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Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Diş hekimleri açıkladı: Yemekten önce mi sonra mı fırçalamalı?

Kahvaltıdan veya yemekten hemen sonra fırçaya sarılanlardansanız, dişlerinize faydadan çok zarar veriyor olabilirsiniz. Alanında uzman hekimler, yemek sonrası diş fırçalama alışkanlığına dair ezber bozan açıklamalarda bulundu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 17.08.2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 11:07
Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Diş hekimleri açıkladı: Yemekten önce mi sonra mı fırçalamalı?

Pek çok kişi yemekten hemen sonra diş fırçalamanın en hijyenik yöntem olduğunu düşünse de uzmanlar aynı görüşte değil.

Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Diş hekimleri açıkladı: Yemekten önce mi sonra mı fırçalamalı?

DİŞ MİNESİNİ AŞINDIRIYOR

Özellikle portakal suyu, kahve, meyve veya asitli gıdalar tüketildikten hemen sonra diş fırçalamak, geçici olarak yumuşayan diş minesinin aşınmasına ve zamanla diş hassasiyetine yol açıyor.

Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Diş hekimleri açıkladı: Yemekten önce mi sonra mı fırçalamalı?

EN DOĞRU ZAMAN: YEMEKTEN ÖNCE!

Diş hekimlerine göre en güvenli yöntem, dişleri yemek yemeden önce fırçalamak.

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Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Diş hekimleri açıkladı: Yemekten önce mi sonra mı fırçalamalı?

Gece boyunca ağızda biriken plak ve bakterileri sabah uyanır uyanmaz temizlemek, yemek sırasında bakterilerin şekerle beslenerek asit üretmesini engelliyor. Ayrıca florürlü macunlar, yemek öncesinde diş yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturuyor.

Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Diş hekimleri açıkladı: Yemekten önce mi sonra mı fırçalamalı?

YEMEKTEN SONRA FIRÇALAMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?

Yemek sonrası temizlik hissinden vazgeçemiyorsanız uzmanların şu tavsiyelerine dikkat etmeniz gerekiyor:

Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Diş hekimleri açıkladı: Yemekten önce mi sonra mı fırçalamalı?

En az 30-60 dakika bekleyin: Tükürüğün ağızdaki asit seviyesini nötralize etmesine ve diş minesini tekrar sertleştirmesine izin verin.

Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Diş hekimleri açıkladı: Yemekten önce mi sonra mı fırçalamalı?

Ağzınızı suyla çalkalayın: Yemekten hemen sonra fırçalamak yerine ağzınızı bol suyla çalkalayarak asit artıklarını temizleyin.

Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Diş hekimleri açıkladı: Yemekten önce mi sonra mı fırçalamalı?

Gece temizliğini aksatmayın: Gün içinde ne zaman fırçalarsanız fırçalayın, gece yatmadan önceki temizlik ağızda gıda artığı kalmaması için kritik önem taşıyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör