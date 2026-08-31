Yollara asfalt yerine plastik şişe dökecekler! Bu sayede %171 daha sağlam olacak! Peki nasıl?

Dünyada her yıl üretilen 400 milyon tondan fazla plastiğin yalnızca %9'u geri dönüştürülüyor; kalan kısım ise çöp sahalarına, yakma tesislerine veya doğaya karışıyor. ABD verilerine göre 2018 yılında yaklaşık 27 milyon ton plastik atık depolama alanlarına gitti. The Economic Times'ın haberine göre, çevre üzerindeki bu plastik baskısı ile aşırı sıcaklarda çatlayan ve bozulan yolların iyileştirilmesi süreci aynı çözümde buluştu.