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Yollara asfalt yerine plastik şişe dökecekler! Bu sayede %171 daha sağlam olacak! Peki nasıl?
Yollara asfalt yerine plastik şişe dökecekler! Bu sayede %171 daha sağlam olacak! Peki nasıl?
Çöpe giden milyonlarca ton plastik şişe artık yolları güçlendirmek için kullanılıyor. Teksas'ta denenen yeni sistemle asfalta katılan plastikler, kavurucu sıcaklarda yolların çatlamasını önlerken dayanıklılığı tam yüzde 171 oranında artırdı. İşte petrolün yerini alacak o devrim gibi yöntem...
Giriş Tarihi: 31.08.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 16:48