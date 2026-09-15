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Yolların kaderini değiştirecek beton teknolojisi! Karı eritiyor, çatlakları kendi kendine onarıyor
Yolların kaderini değiştirecek beton teknolojisi! Karı eritiyor, çatlakları kendi kendine onarıyor
İnşaat ve altyapı dünyasında yepyeni bir teknoloji gerçek dünyada test edilmeye başlandı. Geliştirilen özel bir beton formülü; kışın yollardaki karı eritiyor, oluşan çatlakları kendi kendine onarıyor ve esnek yapısı sayesinde kırılmaya karşı direnç gösteriyor.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 09:49