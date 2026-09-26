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Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

Birçoğumuz Özgürlük Heykeli'ni devasa sanıyoruz; ancak dünyanın dört bir yanında öyle anıtlar var ki kilometrelerce uzaktan bile gökyüzünü delip geçiyor. İşte yükseklikleri yüzlerce metreyi bulan dünyanın en büyük 10 heykeli.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.09.2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 15:29
Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli
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İnsanlık, çağlar boyunca inançlarını, kahramanlarını ve tarihi dönüm noktalarını ölümsüzleştirmek için anıtlar dikti. Ancak modern mühendisliğin sınırları zorlamasıyla birlikte bu yapılar artık yalnızca birer sanat eseri değil, bulutlara meydan okuyan birer gökdelen boyutuna ulaştı. Özellikle Asya coğrafyasının zirveyi kimseye bırakmadığı bu devasa yapılar, sadece fotoğraflarına bakarken bile başınızı döndürecek, yükseklik korkusu olanların sınırlarını zorlayacak cinsten.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

İşte dünyanın en devasa 10 heykeli;

  1. Birlik Heykeli (Statue of Unity) - Hindistan - 182 m
  2. Bahar Tapınağı Buda'sı (Spring Temple Buddha) - Çin - 128 m
  3. Laykyun Sekkya - Myanmar - 115.8 m
  4. Vishwas Swaroopam (İnanç Heykeli) - Hindistan - 106 m
  5. Ushiku Daibutsu - Japonya - 100 m
  6. Sendai Daikannon - Japonya - 100 m
  7. Guishan Guanyin - Çin - 99 m
  8. Büyük Buda (Wat Muang) - Tayland - 92 m
  9. Kitanocuzan Ashibetsu Kannon - Japonya - 88 m
  10. Anavatan Çağırıyor (The Motherland Calls) - Rusya - 85 m
Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

10. Anavatan Çağırıyor (The Motherland Calls) – Rusya (85 m)

Volgograd'daki Mamayev Kurgan tepesinde yer alan bu abide, İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı dönüm noktası olan Stalingrad Muharebesi'ni anmak için inşa edildi.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

Listenin diğer heykellerinden farklı olarak tamamen dinamik bir duruşa sahip olan yapıda, elinde 33 metrelik dev bir kılıç tutan bir kadın figürü halkını vatan savunmasına çağırıyor.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

Kaidesiz ölçülen 85 metrelik yüksekliğiyle Avrupa'nın en büyük heykeli olan bu mühendislik başyapıtı, ön gerilmeli beton tekniğinin dünyadaki en çarpıcı örneklerinden biri kabul ediliyor.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

9. Kitanocuzan Ashibetsu Kannon – Japonya (88 m)

Hokkaido adasındaki Ashibetsu kentinde yemyeşil tepelerin arasında yükselen bu anıt, kuzey Japonya'nın en görkemli dini figürlerinden biri.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

Bir zamanlar yoğun ziyaretçi çeken geniş bir dini tema parkın merkez üssü olarak planlanan heykel, beyaz dış yüzeyiyle kış aylarında karlı dağlarla kusursuz bir uyum yakalıyor.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

İçindeki sekiz katlı tapınak alanında yüzlerce küçük heykelcik sergileniyor ve en üst katı bölgenin doğasını seyretmek isteyenler için harika bir manzara noktası sunuyor.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

8. Büyük Buda (Wat Muang) – Tayland (92 m)

Ang Thong eyaletindeki Wat Muang Tapınağı'nda bağdaş kurmuş şekilde oturan bu dev yapı, tüm Tayland'ın en yüksek heykeli olma özelliğini taşıyor.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

Yapımı 16 yıl süren ve tamamen çimento üzeri parlak altın boyayla kaplanan figür, 63 metre genişliğindeki devasa bir tabana yayılıyor.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

Tapınağı ziyaret eden inananlar, heykelin yere kadar uzanan devasa sağ elinin parmak uçlarına dokunarak dua ediyor ve dileklerinin kabul olacağına inanıyor.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

7. Guishan Guanyin – Çin (99 m)

Hunan eyaletinin Ningxiang bölgesinde Miyin Tapınağı kompleksinde yer alan bu devasa heykel, bin kollu ve bin gözlü Guanyin tasviriyle biliniyor.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

Yaldızlı bronz dökümden imal edilen heykel, her bir kolunda farklı bir kutsal eşya taşıyarak evrendeki tüm acı çeken canlılara yardım etme iradesini simgeliyor.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

Çin hükümeti ve yerel halkın desteğiyle inşa edilen yapı, altın kaplamasıyla güneş ışığı altında kilometrelerce öteden parıldıyor.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

6. Sendai Daikannon – Japonya (100 m)

Sendai şehrinin panoramasına tepeden bakan bu bembeyaz anıt, Budizm'de merhamet ve şefkatin sembolü olan Bodhisattva Kannon'u tasvir ediyor.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

Elinde dilekleri yerine getiren bir mücevher ve şifa dağıtan bir su testisi tutan figür, 1991 yılında inşa edildiğinde dünyanın en yüksek heykeli unvanını almıştı.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

İçindeki 12 kat boyunca ziyaretçileri karşılayan 108 farklı Buda heykeli, insanın dünyevi tutkularını ve arınma sürecini temsil ediyor.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

5. Ushiku Daibutsu – Japonya (100 m)

Ibaraki vilayetinde bulunan Ushiku Daibutsu, Amitabha Buda'yı temsil ediyor ve tabanındaki 20 metrelik lotus platformuyla birlikte 120 metreye ulaşıyor.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

1993 yılında tamamlanan bronz kaplı bu anıt, Özgürlük Heykeli'nin kaidesiz halinden tam üç kat daha büyük bir gövdeye sahip.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

İçinde dört farklı kata yayılan modern bir müze barındıran heykelin göğüs kısmındaki yarık pencerelerden Fuji Dağı'nın silueti izlenebiliyor.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

4. Vishwas Swaroopam (İnanç Heykeli) – Hindistan (106 m)

Rajasthan eyaletinin Nathdwara kentinde yer alan bu yapı, Hindu tanrısı Lord Şiva'yı meditasyon halinde ve bacak bacak üstüne atmış şekilde gösteren dünyanın en büyük Şiva heykeli.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

Oturan bir figür olmasına rağmen 106 metrelik akılalmaz bir yüksekliğe ulaşan heykel, saatte 250 kilometre hızla esen fırtınalara dahi dayanabilecek özel bir çelik ve beton iskelete sahip.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

Yapının içinde ziyaretçilerin Şiva'nın omzuna ve kafasına kadar çıkabilmesini sağlayan özel asansörler ve etkileyici sergi salonları bulunuyor.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

3. Laykyun Sekkya – Myanmar (115.8 m)

Myanmar'ın Khatakan Taung köyü yakınlarında yükselen Laykyun Sekkya, sarı renkli cübbesi ve sakin yüz ifadesiyle Gautama Buda'yı ayakta tasvir ediyor.

Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

1996 yılında inşasına başlanan ve halkın bağışlarıyla 12 yılda tamamlanan heykelin içinde tam 31 kat bulunuyor; bu katlar Budist kozmolojisindeki varoluş alemlerini ve reenkarnasyon evrelerini simgeleyen fresklerle süslü.