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Yükseklik korkusu olanlar bakmasın! Özgürlük Anıtı yanında minik kalıyor: İşte dünyanın en büyük 10 heykeli

Birçoğumuz Özgürlük Heykeli'ni devasa sanıyoruz; ancak dünyanın dört bir yanında öyle anıtlar var ki kilometrelerce uzaktan bile gökyüzünü delip geçiyor. İşte yükseklikleri yüzlerce metreyi bulan dünyanın en büyük 10 heykeli.

Giriş Tarihi: 26.09.2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 15:29