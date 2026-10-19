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Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

Aynaya baktığınızda gördüğünüz elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınız binlerce yıllık genetik bir şifreyi barındırıyor. Peki, fiziksel özellikleriniz sizi Orta Asya'nın hangi destansı boyuna götürüyor? İşte yüz hatlarınıza göre köklerinizi keşfedeceğiniz şaşırtıcı soy ağacı rehberiniz...

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Giriş Tarihi: 19.10.2026 14:10 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 14:19
Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

Aynaya her baktığınızda sadece kendinizi değil, Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarından Anadolu'ya uzanan binlerce yıllık bir tarihi gördüğünüzü biliyor muydunuz? Atalarımızın asırlar süren göç yollarından bugüne taşıdığı genetik miras; çene hatlarımızda, badem gözlerimizde ve hatta güneşte yanma şeklimizde bile gizli.

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

Kıpçakların sarışın ve heybetli yapısını mı, Oğuzların karakteristik yüz hatlarını mı yoksa Tatarların gizemli bakışlarını mı taşıyorsunuz? Bilimsel bir DNA testi yaptırmadan önce, vücudunuzun size fısıldadığı bu tarihsel ve kültürel ipuçlarına kulak verin. Yüzünüzdeki gizli şifreleri çözmeye ve asıl köklerinizi keşfetmeye hazırsanız, işte sizi atalarınıza götürecek o inanılmaz benzerlikler!

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

1. SARIŞIN VE RENKLİ GÖZLÜ SAVAŞÇILAR: KIPÇAKLAR (KUMANLAR)

Aynadaki İpuçları: Gözleriniz renkliyse, saçlarınız sarıya çalıyorsa ve güneşe çıktığınızda esmerleşmek yerine hemen kızarıyorsanız...


Genetik Mirasınız: Damarlarınızda büyük ihtimalle Karadeniz'in kuzeyinden inen efsanevi ve korkusuz Kıpçak savaşçılarının mirası yatıyor.

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Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

2. ANADOLU'NUN TEMEL TAŞI: OĞUZLAR (TÜRKMENLER)

Aynadaki İpuçları: Klasik bir "Akdeniz/Ortadoğu-Orta Asya" sentezi görüyorsanız, güneşte hiç zorlanmadan tatlı bir esmerliğe kavuşuyorsanız ve gözleriniz badem şeklindeyse...


Genetik Mirasınız: Şüphe yok ki, tarihi baştan yazan Oğuz boylarının kanını taşıyorsunuz.

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

3. BOZKIRIN KESKİN HATLARI: TATARLAR

Aynadaki İpuçları: Yüzünüzde heykeltıraş elinden çıkmış gibi belirgin, keskin elmacık kemikleri ve çene hatları varsa; gözleriniz güneşte renk değiştiriyormuş gibi ela/yeşil tonlarına çalıyorsa...


Genetik Mirasınız: Etkileyici bakışlarıyla bilinen Tatar kökenli atalarınız size göz kırpıyor demektir.

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

4. UZAK ASYA'NIN MİRASI: SİBİRYA BOYLARI (SAHA/YAKUT VE TUVALAR)

Aynadaki İpuçları: Göz pınarlarınızı örten bir göz kapağı yapınız (epikanthus) varsa, saçlarınız şekil almayacak kadar inatçı, düz ve kalın telliyse...


Genetik Mirasınız: Atalarınız büyük olasılıkla Sibirya'nın dondurucu soğuklarına meydan okuyup kopup gelmiş Saha/Yakut veya Tuva boylarındandır.

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

5. İRİ YARI VE HEYBETLİ: KARLUKLAR (UYGUR KÖKENLİLER)

Aynadaki İpuçları: Ailenizde "kapılardan sığmayan" iri yarı insanlar çoğunluktaysa, kalın kemikli, geniş omuzluysanız ve yüzünüz uzun değil de daha yuvarlak hatlıysa...


Genetik Mirasınız: Şifreniz sizi yerleşik hayata ilk geçen, heybetli ve vizyoner Karluklara götürüyor.

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

6. KAFKASYA'NIN KIZIL SAÇLI TÜCCARLARI: HAZARLAR

Aynadaki İpuçları: Ailenizde açıklanamayan bir şekilde ortaya çıkan kızıl/bakır saçlı veya çilli bireyler varsa ve karakteristik, güçlü bir burun yapısına sahipseniz...


Genetik Mirasınız: İpek Yolu'nun hakimi olan gizemli ve güçlü Hazar Türklerinin mirasını taşıyor olabilirsiniz.

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

7. DAĞLARIN DAYANIKLI ÇOCUKLARI: KIRGIZLAR

Aynadaki İpuçları: Yüzünüzde her zaman hafif bir pembelik/kızarıklık varsa, göz yapınız belirgin şekilde badem/çekik formundaysa ve soğuğa karşı inanılmaz bir direnciniz varsa...

Genetik Mirasınız: Kökleriniz doğrudan ulu Tanrı Dağları'nın eteklerine dayanıyor olabilir.

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

8. İNATÇI VE ÇEVİK BOZKIR SAVAŞÇILARI: PEÇENEKLER

Aynadaki İpuçları: "Sırım gibi" diye tabir edilen ince bir yapınız varsa, yüzünüz ince, hatlarınız kemikli ve bakışlarınız her zaman bir kartal gibi keskiniyse...

Genetik Mirasınız: Vücudunuzda Bizans İmparatorluğu'na kök söktüren Peçeneklerin durmak bilmeyen hızı ve çevikliği gizli.

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

9. URAL DAĞLARI'NIN YUMUŞAK YÜZÜ: BAŞKIRTLAR

Aynadaki İpuçları: Yüzünüzde keskin kemikler yerine daha yumuşak, yuvarlak ve çocuksu hatlar varsa, teniniz açık ve gözleriniz bal/ela tonlarındaysa...

Genetik Mirasınız: Tatar ve Kıpçak genlerinin Ural Dağları'nın doğasıyla harmanlandığı Başkırtlara akraba olmanız son derece muhtemel.

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

10. VOLGA'NIN SESSİZ VE ZARİF SAKİNLERİ: ÇUVAŞLAR

Aynadaki İpuçları: Ailede boy ortalaması genellikle çok yüksek değilse, kemikleriniz ince, yüz hatlarınız çok daha küçük ve zarif formdaysa...

Genetik Mirasınız: Kökleriniz Türk dünyasının en izole, dilleri en eski ve Avrupa'nın sınırında yaşayan benzersiz boyu Çuvaşlara uzanıyor olabilir.

PEKİ MEMLEKETİNİZE GÖRE HANGİ TÜRK BOYUNA MENSUPSUNUZ? İŞTE 81 İL TAM LİSTE...

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

Anadolu toprakları, yüzyıllardır binlerce yıllık bir göç hikayesinin ve şanlı bir destanın ev sahipliğini yapıyor. Hepimiz zaman zaman "Köklerim nereye dayanıyor?" ya da "Atalarım Anadolu'ya ilk geldiğinde hangi bölgeye mühür vurdu?" sorularını kendimize soruyoruz. Tarihçilerin ve soy araştırmacılarının titiz çalışmaları sonucunda güncellenen il il Türk boyları dağılım haritası, bu sorulara ışık tutacak çarpıcı verileri ortaya koydu.

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

Kayı'nın kudretinden Avşar'ın heybetine, Dodurga'nın sadakatinden Bayat'ın bereketine kadar Oğuzların 24 boyu, bugün yaşadığımız şehirlerin genetik ve kültürel kodlarını oluşturuyor. Belki de her gün yürüdüğünüz o sokaklar, bin yıl önce kendi boyunuzun kurduğu bir obanın izlerini taşıyor! Hazırsanız, 81 ili kapsayan bu dev rehberle kendi tarihsel kimliğinize doğru kısa ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyoruz.

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

İşte il il, bölge bölge merakla beklenen o Türk boyları listesi...

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

MEMLEKETİNE GÖRE HANGİ TÜRK BOYUNA MENSUPSUN?

Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamak gerekir.

İşte Anadolu'nun dört bir yanına dağılan o boylar;

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu. Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu / Günümüzdeki yerleşim yerleri

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

1-KAYI

Kayıhan - Afyon-Emirdağ Karaçavuş(Kürtler kayı) - Amasya Kayı (Balakayı) - Ankara-Yenimahalle-Kazan Yenikayı (Zirkayı ) - Ankara-Yenimahalle-Yenikent Kayı - Ankara-Güdül Kayısopran - Bolu-Gerede Kayı - Burdur-Çeltikçi Demirli ( Kayı) - Burdur-Ağlasun-Karaaliler Kayıçivi - Çankırı-Kargın Gölezkayı - Çankırı-Eldivan Hisarcıkkayı - " " Kayı - Çankırı-Ilgaz-Belören Kayılar (Kayıbekir) - Çankırı-Orta Kayıören - Çankırı-Orta Çaparkayı - Çankırı-Şabanözü Kayı - Çorum-Merkez Kayı - Çorum-İskilip Kayı - Çorum-Mecitözü Kayhan (Kayhanköy ) - Denizli-Merkez Kayı (Selmik) - Diyarbakır-Bismil-Yukarısalat Kayı (Yukarışingirik) - Diyarbakır-Dicle

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

Kayı - Erzincan-Refaiye-Akarsu Kayı - Eskişehir-Çifteler Kayı - Eskişehir-Mihalıççık Kayhan( Kayıhan) - Giresun-Bulancak Kayı - Isparta (Merkez) Kayı - Kastamonu-Kuzkaya Kurtkayı (Merzuklar) - " " Kayıköy - Kastamonu-Daday Aşağıkayı - Kastamonu-Tosya Yukarıkayı - " " Kayıcılar - Konya-Bozkır-Belören Kayı - Kütahya-Emet Kayı - Kütahya-Tavşanlı Kayı - Nevşehir-Hacıbektaş Kayı - Niğde-Bor Kayı ( Hedil ) - Mardin-İdil-Haberli Kayı - Sivas-Suşehri-Akıncılar Kayı - Tekirdağ ( Merkez )

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

2-BAYAT

Şambayadı - Adana (Merkez) Şambayat(Bucak) - Adıyaman-Besni Bayatcık - Afyon (Merkez ) Bayat(Hambarcın) - Afyon-Emirdağ Bayat - Amasya(Ezine) Bayat - Amasya(Merzifon) Bayat - Ankara-Ayaş Küçükbayat(Bayatatik) - Ankara-Bala-Karakeçili Zümrütova (Bayat ) - Antalya-Elmalı-Akçay Bayat - Antalya-Korkuteli Bayatbademleri - " - " Bayat - Aydın-Konakpınar Bayat - Bilecik-Gölpazarı Yakabayat - Bolu-(Merkez) Bayatlar - Çanakkale-Yenice-hamdibey Bayat - Çorum-Merkez(ilçe) Bayat - Çorum-Kargı Bayat - Denizli-Çivril Bayat ( Füseyni) - Diyarbakır-Çermik Bayatlı - Gaziantep(Merkez) Bayatköyü - Isparta-Atabey Özbayat (Gemenbayat) - Isparta-Yalvaç Bayatdoğanşali - Kars-Iğdır-Taşburun Bayat - Kastamonu-Tosya Bayat - Konya-Hatip Yağlıbayat - Konya-Obruk Bayat - Konya-Beyşehir Karabayat - Konya-Beyşehir-Doğanbey Bayat - Kütahya-Aslanapa Bayat - Kütahya-Sabuncu Bayat - Manisa-Gördes Bayat - Manisa-Soma Bayat - Niğde-Bor Bayat - Sakarya-Geyve Bayat - Sinop-Durağan Kalınbayat - Urfa-Hilvan-Gölcük Bayatören (Bayatviran) - Yozgat-Osmanpaşa Şambayadı - Adana (Merkez) Şambayat(Bucak) - Adıyaman-Besni Bayatcık - Afyon (Merkez ) Bayat(Hambarcın) - Afyon-Emirdağ Bayat - Amasya(Ezine) Bayat - Amasya(Merzifon) Bayat - Ankara-Ayaş Küçükbayat(Bayatatik) - Ankara-Bala-Karakeçili Zümrütova (Bayat ) - Antalya-Elmalı-Akçay Bayat - Antalya-Korkuteli Bayatbademleri - " - " Bayat - Aydın-Konakpınar Bayat - Bilecik-Gölpazarı Yakabayat - Bolu-(Merkez) Bayatlar - Çanakkale-Yenice-hamdibey Bayat - Çorum-Merkez(ilçe) Bayat - Çorum-Kargı Bayat - Denizli-Çivril Bayat ( Füseyni) - Diyarbakır-Çermik Bayatlı - Gaziantep(Merkez) Bayatköyü - Isparta-Atabey Özbayat (Gemenbayat) - Isparta-Yalvaç Bayatdoğanşali - Kars-Iğdır-Taşburun Bayat - Kastamonu-Tosya Bayat - Konya-Hatip Yağlıbayat - Konya-Obruk Bayat - Konya-Beyşehir Karabayat - Konya-Beyşehir-Doğanbey Bayat - Kütahya-Aslanapa Bayat - Kütahya-Sabuncu Bayat - Manisa-Gördes Bayat - Manisa-Soma Bayat - Niğde-Bor Bayat - Sakarya-Geyve Bayat - Sinop-Durağan Kalınbayat - Urfa-Hilvan-Gölcük Bayatören (Bayatviran) - Yozgat-Osmanpaşa

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

3-ALKA-EVLİ

Halkahavlı - Samsun-Vezirköprü Halkaavlu - Manisa-Kırkağaç-Gelembe

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

4-KARA- EVLİ

Karaevli - Kastamonu-Kuzyaka Karaevli - Tekirdağ-Merkez Karaevligeriş - Zonguldak-Çaycuma-Perşembe Karaevliçavuş (Çilesizoğlu)

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

5-YAZIR

Yazır - Ankara-Çubuk Yazır - Antalya-Korkuteli Kumluca yazırı (iydiryazırı) - Antalya-Kumluca Yazır ( Finike yazırı) - Antalya-Finike Yazır - Aydın-Karacasu Yazırlı - Aydın-Nazilli Gölcük ( Yazır) - Burdur-Gölhisar-Çavdır Yazır - Burdur- Ağlasun Yazır - Çorum- Sungurlu-Boğazkale Yazır - Denizli-Acıpayam Yazır - Denizli-Çal Yazır - Edirne-Enez Yazır - Eskişehir-Sivrihisar-Günyüzü Yazır - Gaziantep-Nizip-Barak Yazır - Kayseri-Merkez Yazır - Konya-Sille Yazır - Konya-Doğanhisar Yazır ( Kuzeyrip ) - Mardin-Savur-Sürgücü Yazır - Tekirdağ-Barboros

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

6- DÖĞER

Döğer - Afyon-İhsaniye Aşağı Düver - Bolu-Gerede-Çavuşlar(Dörtdivan) Yukarı-Döğer - " " " " Düğer - Burdur (Merkez) Döğer (Dibni) - Diyarbakır-Dicle Döver (Düver) - Hatay-Harbiye Düverlik - İzmir-Torbalı Düğer - Kayseri-Himmetdede Döğer (Düğer) - Konya-Ilgın Düğer - Mugla-Fethiye-Kemer Düğer - Sivas-Hafik Düğer - Urfa-Hilvan-Ovacık

Yüz şeklinize göre hangi Türk boyundasınız? İşte elmacık kemikleri, göz yapınız ve çene hattınıza göre kökünüz...

7- DODURGA

Dodurga - Afyon-Sandıklı Dodurga - Ankara-Yenimahalle Dodurga - Bilecik-Bozüyük Yeni Dodurga - Bilecik-Bozüyük-Dodurga Dodurga - Bolu( Merkez) Dodurga - Bolu-Mudurnu Dodurga - Çankırı-Çerkeş Dodurga - Çankırı-Orta Dodurga - Çorum-Osmancık Aşağı Dodurga(Dodurgalar) - Denizli Acıpayam Yukarı Dodurga(Dodurgalar) - " " Dodurga - Mugla-Fethiye-Eşen Dodurga - Sinop-Boyabat Demiryut(Tödürge) - Sivas-Zara Dodurga - Tokat-Çamlıbel Dodurga - Zonguldak-Ulus