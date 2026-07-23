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Zeki insanların ortak özelliği ortaya çıktı: Meğer "yavaşlamak" zeka belirtisiymiş! Tüm dahiler bunu yapıyor
Zeki insanların ortak özelliği ortaya çıktı: Meğer "yavaşlamak" zeka belirtisiymiş! Tüm dahiler bunu yapıyor
Güne başlama şeklinizin zekayla doğrudan bir bağlantısı olduğunu biliyor muydunuz? Bilimsel araştırmalar, yüksek bilişsel yeteneğe sahip bireylerin güne başlarken izlediği yöntemin hızlanmak değil, bilinçli bir şekilde "yavaşlamak" olduğunu ortaya koyuyor.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 13:37
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 14:01