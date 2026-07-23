Zeki insanların ortak özelliği ortaya çıktı: Meğer "yavaşlamak" zeka belirtisiymiş! Tüm dahiler bunu yapıyor

5. Sessiz Bir Başlangıç veya Meditasyon

Zeki insanlar güne gürültüyle değil, sessizlikle başlar. Bu bir meditasyon, kısa bir yürüyüş veya sadece balkonda oturup hiçbir şey düşünmemek olabilir. Elbette günümüz şartlarında, özellikle de şehir hayatında bu pek mümkün değil... Alarmı ertelememek veya 10 dakika erkene kurmak ihtiyacınız olan sessizlik zamanını yaratabilir.