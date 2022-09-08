Emekli promosyonu 10 bin TL’ye kadar çıktı! 2022 En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangileri?

En yüksek emekli promosyon veren bankalar belli oldu. En son yapılan açıklamalar doğrultusunda; bazı bankalar emeklilere 8 bin liranın üstü ödemeler içeren kampanyalara imza atarken, ek ödemelerle bu rakam 10 bin TL'ye dayandı. Promosyon kampanyaları Eylül ayı için de güncellenmiş oldu. Peki; En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar? İşte emekli promosyon ödemeleri 2022.

Giriş Tarihi: 08.09.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 11:18 PAYLAŞ ABONE OL

Emekli promosyon 2022 ödemeleri günün en sık araştırılan konuları arasında yerini aldı. Pek çok banka başvuru süresini uzatırken 10 bin TL'ye varan ödemelerin yapıldığını açıklayan bankalar promosyon listesini açıkladı. Bu noktada; milyonlarca emekli vatandaş "En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor ve ne kadar?" sorusuna yanıt ararken banka banka listeler açıklandı. Bu başlık altından; emekli promosyon ödemeleri hakkındaki güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON VEREN BANKALAR AÇIKLANDI! İŞTE BANKA BANKA PROMOSYON ÖDEMELERİ Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok bankala, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.

EMEKLİ PROMOSYONLARI 10 BİN TL'YE DAYANDI Emekli banka promosyonu ve ödemelerin ulaştığı rakamlar ile son dönemde gündeme oturdu. Bazı bankalar emeklilere 8 bin liranın üstü ödemeler içeren kampanyalara imza atarken, ek ödemelerle bu rakam 10 bin TL'ye dayandı. EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI EYLÜL AYI İÇİN DE YENİLENDİ Birçok banka emekli maaşı taşıma işlemi sonrası, 7 bin TL'nin üzeri ödemeyi taahhüt ederken, bazı bankalarda ek ödemelerle bu rakamı daha da yukarı taşıdı. Bankaların çoğu kampanya bitiş tarihini ise 31 Ağustos olarak duyurmuştu. Bankaların bu tarihten sonra emekli promosyon kampanyalarını Eylül ayı için de güncelledi.