Exxen üyelik ücreti ne kadar? 2022 Exxen abonelik fiyatları ile Exxen Spor paketi ne kadar, nasıl alınır?

Exxen üyelik ücreti 2022 yılı için belirlendi. Ferencvaros Trabzonspor maçı ve Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için canlı yayın kanalı arayan taraftarlar Exxen abonelik fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Dijital platformun kullanıcısı olmak isteyenler Exxen Spor paketi ne kadar, nasıl alınır sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Exxen üyelik ücreti ve başvurusu hakkında merak edilenler…

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Reklamlı üyelik paketinin aylık ücreti 39,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 54,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik ücreti 33,50TLx12, reklamsız yıllık üyelik ücreti ise 45,90 TLx12 olarak belirlenmiştir.