Exxen üyelik ücreti ne kadar? 2022 Exxen abonelik fiyatları ile Exxen Spor paketi ne kadar, nasıl alınır?

Exxen üyelik ücreti 2022 yılı için belirlendi. Ferencvaros Trabzonspor maçı ve Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için canlı yayın kanalı arayan taraftarlar Exxen abonelik fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Dijital platformun kullanıcısı olmak isteyenler Exxen Spor paketi ne kadar, nasıl alınır sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Exxen üyelik ücreti ve başvurusu hakkında merak edilenler…
EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
Reklamlı üyelik paketinin aylık ücreti 39,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 54,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik ücreti 33,50TLx12, reklamsız yıllık üyelik ücreti ise 45,90 TLx12 olarak belirlenmiştir.
EXXEN SPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.
Exxen Spor reklamlı aylık fiyatı 119,90 TL, reklamsız aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketlerde reklamlı fiyat 94,90 TL, reklamsız fiyat ise 107,30'dir.
EXXEN ABONELİK ÜCRETİ ÖDEME
Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:
Üyelik işlemlerinizi internet üzerinden ya da SMS ile yapabilirsiniz.
İnternet üzerinden başvururken Exxen resmi adresine girmeniz gerekiyor.
Buradan Adınızı ve Soyadınızı yazmalısınız.
E posta bölümünü doldurmalısınız.
Üye ol kısmına tıklayın ve şifre oluşturun.
Abonelik seçeneğinde de paket seçin.
Ödeme seçenekleri arasından üyelik süresini seçin. Aylık ya da yıllık seçilebilir.
Bu işlemlerden sonra kart bilgilerini girerek ücret ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
EXXEN'E NASIL VE NEREDEN ÜYE OLUNUR?
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.