Fırat Nehri’nin doğusundan çekiliyorlar: Esad rejimi PKK/YPG işgal sahasını genişletti! Haseke teröristlere teslim edildi

Bölgeden gelen son dakika haberlerine göre rejim güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi. Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.
PKK/YPG TERÖR ALANI GENİŞLEDİ
Rejim güçlerinin çekilmesiyle eş zamanlı, Fırat Nehri'nin doğusuna doğru yayılmaya başlayan terör örgütü, uzun bir hatta geniş bir sahayı işgal ediyor.
Daha önce, Münbiç ilçesinin doğu yakasından güneye Irak sınırına ulaşan Fırat Nehri'nin büyük ölçüde doğusunu işgalinde tutan PKK/YPG, ülkenin orta ve güney kesimlerinde nehrin batısına yayılacak şekilde hareket ediyor.
Rejim güçlerinin hakim olduğu ancak hızla çıktığı alana yayılan terör örgütü, bu sahanın kuzey ucundaki Münbiç'e doğru da ilerlemeye çalışıyor.
İKMAL HATTI ÖRGÜTÜNÜN ELİNE GEÇTİ
Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.