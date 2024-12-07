Fırat Nehri’nin doğusundan çekiliyorlar: Esad rejimi PKK/YPG işgal sahasını genişletti! Haseke teröristlere teslim edildi

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.

İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu. Ancak Deyrizor il merkezinin PKK/YPG'ye devredilmesiyle bu ikmal hattı da örgütün eline geçmiş oldu.