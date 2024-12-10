Kaosun mimarından peş peşe saldırılar: İsrail işgali Şam’a yaklaşıyor! ABD’den flaş açıklamalar

Her ülkenin terörist örgütlere karşı harekete geçme hakkı olduğunu belirten Miller, "Suriye ordusu (Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'e bağlı rejim güçleri) müzakere konusu olan İsrail-Suriye tampon bölgesi (Golan Tepeleri) etrafındaki mevzilerini terk etti. Bu da potansiyel olarak İsrail'i ve vatandaşlarını tehdit edecek, terörist örgütler tarafından doldurulabilecek bir boşluk yarattı." dedi. "Bence her ülke, özellikle şu anda Suriye'de içinde bulunduğumuz gibi istikrarsız zamanlarda, sınırında terörist örgütler tarafından doldurulabilecek olası bir boşluktan endişe ederdi." diyen Miller, İsrail'in bu eylemlerinin "geçici olduğunu" kaydetti. Sözcü Miller, İsrail ve Suriye arasında 1974'te varılan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı desteklediklerini yineledi.

İsrail'in bu işgal girişiminin bölge ülkeleri tarafından kınandığının hatırlatılması üzerine Miller, "Biz gerginliği azaltma ve istikrar sağlamaya çalışıyoruz." diyerek, bölgede sağlanacak bir istikrarın "İsrail dahil" tüm ülkelerin çıkarına olacağına değindi.