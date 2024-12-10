Netanyahu: "Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak" | Video 10.12.2024 | 08:36 İsrail Başbakanı Binyamin Netanayhu, “Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanayhu, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle dün Orta Doğu'da yeni bir sayfa açıldığını belirterek, İran'ın Esad'ı iktidarda tutmak için harcadığı milyarlarca dolara dikkat çekti. Suriye'yi "İran ileri karakolu" ve İran'dan Hizbullah'a giden silahlar için bir hat olarak nitelendiren Netanyahu, İsrail'in 1967'de Golan Tepeleri'ni işgal etmesine değinerek, "Bugün herkes Golan'daki varlığımızın ne kadar önemli olduğunu anlıyor" dedi.

İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığının güvenliğini ve egemenliğini garanti altına aldığını söyleyen Netanyahu, "Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak" dedi.

Esad rejiminin düşüşünün Hamas'a, Hizbullah'a ve İran'a İsrail tarafından vurulan ağır darbelerin doğrudan sonucu olduğu iddiasını yineleyen Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in İran eksenini parçalamak için "sistematik, ölçülü ve organize bir şekilde" çalıştığını söyledi. Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiklerini öne süren Netanyahu, "Kim bizimle işbirliği yaparsa büyük kazanç elde eder, kim bize saldırırsa büyük kaybeder" dedi.

İsrail'in hem İsrail'in hem de Suriyelilerin yararına olacak farklı bir Suriye görmek istediğini aktaran Netanyahu, "Bugün bizimle barış içinde yaşamak isteyene elimizi uzatıyoruz ve bize zarar vermeye çalışanın ise elini keseceğiz" dedi.

Hamas'ın Esad'ın devrilmesinden sonra "her zamankinden daha yalnız" olduğunu iddia eden Netanyahu, "Hizbullah'tan yardım bekliyordu, biz bunu elinden aldık. İran'dan yardım bekliyordu, onu da aldık. Esad rejiminden yardım bekliyordu, tamam, bu da artık olmayacak. Hamas'ın izole edilmesi rehinelerimizi geri getirecek bir anlaşmada ilerleme kaydedilmesi için yeni bir kapı açıyor" dedi.