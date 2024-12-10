Video Dünya Netanyahu: "Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak" | Video
Netanyahu:

Netanyahu: "Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak" | Video

10.12.2024 | 08:36

İsrail Başbakanı Binyamin Netanayhu, “Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanayhu, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle dün Orta Doğu'da yeni bir sayfa açıldığını belirterek, İran'ın Esad'ı iktidarda tutmak için harcadığı milyarlarca dolara dikkat çekti. Suriye'yi "İran ileri karakolu" ve İran'dan Hizbullah'a giden silahlar için bir hat olarak nitelendiren Netanyahu, İsrail'in 1967'de Golan Tepeleri'ni işgal etmesine değinerek, "Bugün herkes Golan'daki varlığımızın ne kadar önemli olduğunu anlıyor" dedi.

İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığının güvenliğini ve egemenliğini garanti altına aldığını söyleyen Netanyahu, "Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak" dedi.

Esad rejiminin düşüşünün Hamas'a, Hizbullah'a ve İran'a İsrail tarafından vurulan ağır darbelerin doğrudan sonucu olduğu iddiasını yineleyen Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in İran eksenini parçalamak için "sistematik, ölçülü ve organize bir şekilde" çalıştığını söyledi. Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiklerini öne süren Netanyahu, "Kim bizimle işbirliği yaparsa büyük kazanç elde eder, kim bize saldırırsa büyük kaybeder" dedi.
İsrail'in hem İsrail'in hem de Suriyelilerin yararına olacak farklı bir Suriye görmek istediğini aktaran Netanyahu, "Bugün bizimle barış içinde yaşamak isteyene elimizi uzatıyoruz ve bize zarar vermeye çalışanın ise elini keseceğiz" dedi.

Hamas'ın Esad'ın devrilmesinden sonra "her zamankinden daha yalnız" olduğunu iddia eden Netanyahu, "Hizbullah'tan yardım bekliyordu, biz bunu elinden aldık. İran'dan yardım bekliyordu, onu da aldık. Esad rejiminden yardım bekliyordu, tamam, bu da artık olmayacak. Hamas'ın izole edilmesi rehinelerimizi geri getirecek bir anlaşmada ilerleme kaydedilmesi için yeni bir kapı açıyor" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Netanyahu: Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail’in ayrılmaz bir parçası olacak | Video 02:30
Netanyahu: "Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak" | Video 10.12.2024 | 08:36
Suriye’de kaçmaya çalışan rejim askerleri görüntülendi | Video 00:31
Suriye’de kaçmaya çalışan rejim askerleri görüntülendi | Video 09.12.2024 | 16:35
Muhaliflerin kontrol sağladığı Şam’da sevinç gözyaşları | Video 03:01
Muhaliflerin kontrol sağladığı Şam’da sevinç gözyaşları | Video 09.12.2024 | 15:37
Suriyeliler Esad’ın heykelini parçalayıp, sürükledi | Video 01:25
Suriyeliler Esad’ın heykelini parçalayıp, sürükledi | Video 09.12.2024 | 12:58
Şam’da cezaevinden çıkarılan mahkumlar şok yaşıyor | Video 00:48
Şam'da cezaevinden çıkarılan mahkumlar şok yaşıyor | Video 09.12.2024 | 11:14
Suriye’deki Sednaya Hapishanesi’nde akıl almaz görüntüler! İdam edilen tutsakların cesetlerini pres makinesiyle... | Video 01:36
Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde akıl almaz görüntüler! İdam edilen tutsakların cesetlerini pres makinesiyle... | Video 09.12.2024 | 09:22
Joe Biden: Tüm Suriyeli gruplarla temas halinde olacağız | Video 06:43
Joe Biden: "Tüm Suriyeli gruplarla temas halinde olacağız" | Video 09.12.2024 | 08:35
Suriye Milli Ordusu’nun Münbiç operasyonu başladı | Video 04:04
Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç operasyonu başladı | Video 08.12.2024 | 13:29
Suriye bayrağı değişti! Suriye yeni bayrağı neyi simgeliyor? Suriye bayrağı anlamı nedir? | Video 05:03
Suriye bayrağı değişti! Suriye yeni bayrağı neyi simgeliyor? Suriye bayrağı anlamı nedir? | Video 08.12.2024 | 13:21
Suriye’de muhalifler hükümet binasına girdi: Esad’ın resimleri çiğnendi | Video 03:16
Suriye'de muhalifler hükümet binasına girdi: Esad'ın resimleri çiğnendi | Video 08.12.2024 | 12:32
Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, Esed’in devrildiğini ve tutsakların serbest kaldığı duyuruldu | Video 00:18
Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, Esed'in devrildiğini ve tutsakların serbest kaldığı duyuruldu | Video 08.12.2024 | 11:21
Beşar Esad rejimi devrildi, Suriye’de kutlamalar başladı | Video 13:57
Beşar Esad rejimi devrildi, Suriye'de kutlamalar başladı | Video 08.12.2024 | 10:33
Esad nerede? Esad Tahran’a mı kaçtı? Tahran’dan canlı yayınla son dakika... 03:01
Esad nerede? Esad Tahran'a mı kaçtı? Tahran'dan canlı yayınla son dakika... 07.12.2024 | 10:51
Rejim karşıtı güçler adım adım ilerliyor! Muhaliflerden ’Hama’ kutlaması 05:07
Rejim karşıtı güçler adım adım ilerliyor! Muhaliflerden 'Hama' kutlaması 06.12.2024 | 18:35
HTŞ lideri ilk kez konuştu! Suriye’deki kilit isim Ebu Muhammed el Golani’den flaş açıklamalar: Bu rejim öldü! | Video 01:40
HTŞ lideri ilk kez konuştu! Suriye’deki kilit isim Ebu Muhammed el Golani'den flaş açıklamalar: "Bu rejim öldü!" | Video 06.12.2024 | 13:28
Fransa’da güvenoyu alamayan hükümet düştü | Video 00:39
Fransa'da güvenoyu alamayan hükümet düştü | Video 05.12.2024 | 08:39
İşte PKK/YPG’nin Halep’teki 40 kilometrelik terör tüneli | Video 17:11
İşte PKK/YPG'nin Halep'teki 40 kilometrelik terör tüneli | Video 04.12.2024 | 16:27
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü | Video 00:10
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü | Video 04.12.2024 | 15:08
Dev kaya aracın üzerine düştü: 2 ölü, 1 yaralı! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:25
Dev kaya aracın üzerine düştü: 2 ölü, 1 yaralı! Korku dolu anlar kamerada | Video 04.12.2024 | 14:45
Muhaliflerin Hama’da ilerlemesi drone kamerasında | Video 04:59
Muhaliflerin Hama'da ilerlemesi drone kamerasında | Video 04.12.2024 | 13:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA