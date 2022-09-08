Kredi çekecekler bu habere dikkat! İşte 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi kampanyaları

Kredi faiz oranları güncellendi. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerindeki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacı olan kişiler düşük faizli uzun vadeli krediyi arayışa çıktı. Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer tüm bankaların kredi faiz oranları listesi bu noktada incelenmeye başladı. İşte 2022 Eylül ayı kredi faiz oranları kampanyaları.