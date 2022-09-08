Haberler Trend Haberleri Gündem Haberleri Kredi çekecekler bu habere dikkat! İşte 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi kampanyaları

Kredi çekecekler bu habere dikkat! İşte 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi kampanyaları

Kredi faiz oranları listesi, krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar tarafından gündeme taşınıyor. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bu noktada Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer tüm bankaların kredilerinde uyguladığı faizleri araştırıyor. Bu noktada ise “Bankaları kredi faiz oranları nasıl, en düşük faizli krediyi hangi banka veriyor?” soruları yanıt arıyor. İşte güncel kredi faiz oranları listesi ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.09.2022 10:55
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Kredi çekecekler bu habere dikkat! İşte 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi kampanyaları

Kredi faiz oranları güncellendi. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerindeki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacı olan kişiler düşük faizli uzun vadeli krediyi arayışa çıktı. Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti ve diğer tüm bankaların kredi faiz oranları listesi bu noktada incelenmeye başladı. İşte 2022 Eylül ayı kredi faiz oranları kampanyaları.

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,29

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,89

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,20

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,12

Taşıt kredisi: % 2,05

Konut kredisi: %2,08

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,57

Taşıt kredisi: %3,79

Konut kredisi: %3,79

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,24

Taşıt kredisi: %2,84

Konut kredisi: %2,71

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,91

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,29

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79

Taşıt kredisi: %2,72

Konut kredisi: %2,99

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