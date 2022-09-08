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KYK BURSU NE KADAR OLDU? Önlisans, lisans ve yüksek lisans GSB KYK burs ve kredi miktarı ne kadar 2022?

KYK bursu ne kadar sorusu, yeni üniversiteliler tarafından sürekli olarak soruluyor. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen KYK kredisi, her yıl zamlı olarak yatıyor. Güncel burs fiyatları özellikle öğrenciler tarafından sorulmakta. Birçok öğrenci, KYK bursu ne kadar 2022, KYK kredi ücreti soruları yöneltiliyor. GSB’nin verdiği burs başvuruları için az bir süre kaldı. Peki, KYK bursu ne kadar? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 08.09.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 15:38
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KYK BURSU NE KADAR OLDU? Önlisans, lisans ve yüksek lisans GSB KYK burs ve kredi miktarı ne kadar 2022?

KYK kredi ve bursu başvuruları beklene dursun, birçok öğrenci KYK bursu ne kadar olacak, zam geldi mi sorularını şimdiden yöneltmeye başladı. Yıllar içerisinde sürekli olarak zamlanan KYK kredi, bu yıl da zamlanacak. KYK burs ve kredileri hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, KYK bursu ne kadar 2022? İşte detaylar...

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

YILLARA GÖRE KYK KREDİ ÜCRETLERİ

2002 yılından 2021 yılına kadar üniversite öğrencilerinin aldığı kredi-burs miktarları şöyle:

2002 - 45

2003 - 65

2004 - 90

2005 - 110

2006 - 130

2007 - 150

2008 - 160

2009 - 180

2010 - 200

2011 - 240

2012 - 260

2013 - 280

2014 - 300

2015 - 330

2016 - 400

2017 - 425

2018 - 470

2019 - 500

2020 - 550

2021 – 650

2022 – 850

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