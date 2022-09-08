KYK BURSU NE KADAR OLDU? Önlisans, lisans ve yüksek lisans GSB KYK burs ve kredi miktarı ne kadar 2022?

KYK kredi ve bursu başvuruları beklene dursun, birçok öğrenci KYK bursu ne kadar olacak, zam geldi mi sorularını şimdiden yöneltmeye başladı. Yıllar içerisinde sürekli olarak zamlanan KYK kredi, bu yıl da zamlanacak. KYK burs ve kredileri hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, KYK bursu ne kadar 2022? İşte detaylar...