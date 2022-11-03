60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

Bir dijital platformun davetine katılan Ümit Erdim, ' Oyunculuk geri planda kaldı, bayağı arabacı oldum. Bir taraftan pilotluk devam ediyor. Uçağı tek başıma indirip kaldırabiliyorum' demişti.
Ümit Erdim 60 kilo verdikten sonra oyuncu olarak iş bulamayınca pilotluk eğitimine başlamıştı.
Yıllardır ralli yapıyor, otomobil yarışlarına katılıyor. Birçok ölümcül kazadan ucuz kurtulmuştu.
Ümit Erdim uçmaya merak sarmıştı. Pilotluk dersleri almaya başlamıştı.
Eğitimler güzel gidiyor. Tabii ki gökyüzünde olmak müthiş bir duygu.
Tarifi imkansız. Adrenalin tavan yapıyor.
Koronavirüs nedeniyle bir aksilik yaşanmaz, ben de çalışkan bir öğrenci olmayı başarırsam belki 2021'in sonlarına doğru okulu bitir, kaptanlık brövesi alabilirim.
Sempatik tavırlarıyla bir dönemim popüler ismi olan Erdim, uzun süredir ekranlardan uzak kalmasının en büyük sebebinin zayıflaması olduğunu belirtmişti.
Ümit Erdim, "Eski haline dön, böyle iş bulamazsın" yorumuna, "Katılıyorum, zaten bulamadım. Ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm" şeklinde karşılık vermişti.
ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI
Sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen sorulara Ümit Erdim'den yanıt geldi. Ünlü isim kilo verme sırrını da böylelikle açıklamış oldu.
1997 yılında Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etmiştir.
Birçok dizide rol almıştır.
Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir.