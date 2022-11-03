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60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

Ümit Erdim 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Erdim, diyet ile 60 kilo vererek, görüntüsüyle bambaşka birine dönüştü… Birkaç yıl öncesine kadar fazla kilolarıyla başı dertte olan Ümit Erdim, şimdilerde zayıf haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu paylaşımları dikkat çekiyor. Ümit Erdim 60 kilo verdikten sonra oyuncu olarak iş bulamayınca pilotluk eğitimine başlamıştı. İşte Ümit Erdim'in yeni hayatı ve zayıflama sırrı…

Giriş Tarihi: 03.11.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022 16:33
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60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

Bir dijital platformun davetine katılan Ümit Erdim, ' Oyunculuk geri planda kaldı, bayağı arabacı oldum. Bir taraftan pilotluk devam ediyor. Uçağı tek başıma indirip kaldırabiliyorum' demişti.

60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

Ümit Erdim 60 kilo verdikten sonra oyuncu olarak iş bulamayınca pilotluk eğitimine başlamıştı.

60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

Ümit Erdim 17 yaşından beri hız tutkunu.

60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

Ümit Erdim 17 yaşından beri hız tutkunu.

60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

Yıllardır ralli yapıyor, otomobil yarışlarına katılıyor. Birçok ölümcül kazadan ucuz kurtulmuştu.

60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

Ümit Erdim uçmaya merak sarmıştı. Pilotluk dersleri almaya başlamıştı.

60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

Eğitimler güzel gidiyor. Tabii ki gökyüzünde olmak müthiş bir duygu.

60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

Tarifi imkansız. Adrenalin tavan yapıyor.

60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

Koronavirüs nedeniyle bir aksilik yaşanmaz, ben de çalışkan bir öğrenci olmayı başarırsam belki 2021'in sonlarına doğru okulu bitir, kaptanlık brövesi alabilirim.

60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

Sempatik tavırlarıyla bir dönemim popüler ismi olan Erdim, uzun süredir ekranlardan uzak kalmasının en büyük sebebinin zayıflaması olduğunu belirtmişti.

60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

Ümit Erdim, "Eski haline dön, böyle iş bulamazsın" yorumuna, "Katılıyorum, zaten bulamadım. Ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm" şeklinde karşılık vermişti.

60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen sorulara Ümit Erdim'den yanıt geldi. Ünlü isim kilo verme sırrını da böylelikle açıklamış oldu.

60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

1997 yılında Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etmiştir.

60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

Birçok dizide rol almıştır.

60 kilo veren Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Zayıflama sırrını açıkladı!

Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir.

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