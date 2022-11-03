Avrupa Yakası’nın yıldızı Engin Günaydın’dan dikkat çeken itiraflar! Reddettiğim için pişmanım

Ünlü oyuncu Engin Günaydın, yayınlandığı döneme damga vuran 'Avrupa Yakası' dizisinde 'Burhan Altıntop' rolüyle, mesleğinde zirveye ulaşmıştı.

O dönem ile ilgili açıklamalarda bulunan Günaydın, o yıllarda kendisine birçok rol teklifi geldiğini fakat bu rolleri reddettiğini ve bundan dolayı pişmanlık yaşadığını itiraf etti.