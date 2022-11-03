Avrupa Yakası’nın yıldızı Engin Günaydın’dan dikkat çeken itiraflar! Reddettiğim için pişmanım

Ünlü oyuncu Engin Günaydın, yayınlandığı döneme damga vuran 'Avrupa Yakası' dizisinde 'Burhan Altıntop' rolüyle, mesleğinde zirveye ulaşmıştı.
O dönem ile ilgili açıklamalarda bulunan Günaydın, o yıllarda kendisine birçok rol teklifi geldiğini fakat bu rolleri reddettiğini ve bundan dolayı pişmanlık yaşadığını itiraf etti.
"Ben yaşlandıkça parayı çok sevmeye başladım." diyen oyuncu, katıldığı bir programda "Eskiden hiç öyle duygularım yoktu. Gerçekten hiç sevmezdim. Ben çok iyi paralar kazanabilirdim."
"Orada ukalaca hareketler yapıp o paraları reddetmek şimdi çok canımı yakıyor" açıklamalarını yaparak kendisiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
En büyük pişmanlığının kendisine gelen rolleri kabul etmemesi olduğunu söyleyen oyuncu şimdilerde bin pişman.
15 MİLYON TL DEĞERİNDE VİLLA!
İzmir Foça'da 15 milyon TL değerinde bir villası bulunan oyuncu, yıllar öncesinde aldığı villasının yanındaki mülkü de satın alarak ikisini birleştirdi ve bahçesine sonsuzluk havuzu yaptırdı.
Bu haberi sosyal medya hesabından "kaç yıldır çalışıyordu en sonunda bitti.. tebrikler #cembayoglu" açıklamasıyla duyuran Günaydın yılın büyük kısmını burada geçiriyor.
ENGİN GÜNAYDIN KİMDİR?
Engin Günaydın 29 Ocak 1972 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğan Türk komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusudur.
Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlayan, Aşkım Aşkım ve Zaga'da daha geniş kitlelere kendini tanıtan Günaydın 2004 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası'nda patlama yaşar.
Engin Günaydın, banka reklamlarında da oynadı.
Günaydın, 29 Ocak 1972 tarihinde Tokat'ın Erbaa, Tanoba ilçesinde doğdu. İlköğretimi Turhal'da, ortaöğrenimini Erbaa'da tamamlamıştır.
Lisede, her sene yapılan okullar arası tiyatro yarışmasında aldığı ödül sonrası, jüri üyelerinin Günaydın'ı konservatuvara gitmesi yönündeki ısrarlarıyla oyunculuk hayatına ilk girişi yaptı.
Ailesi onu meslek sahibi olsun diye ablasının yanına, yani İzmit'e yollamıştır. Fakat o İzmit'te tiyatroya girdi.
Oradan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi, yatay geçişle Mimar Sinan Konservatuvarı'na girdi. Engin Günaydın 1996'da profesyonel olarak tiyatroya girmiş, Engin Günaydın ilk tiyatro deneyimini Otogargara'da yaşadı.
Daha sonra "Bir Demet Tiyatro"'dan aldığı teklifle buraya geçti.
Bir Demet Tiyatro"dan sonra, Mehmet Ali Erbil ve Emel Sayın'la "Aşkım Aşkım" dizisinde Tarık Usta'yı oynadı, aynı yıl Zeki Demirkubuz'un Yazgı'sıyla Ankara Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.
Engin Günaydın, kendini asıl Okan Bayülgen'in sunduğu Zaga'da gösterdi. Burada kısa skeçlere çıkan Günaydın, Yazı Tura adlı filmde de bir rol kaptı.Bu filmde Sencer karakterini canlandırdı.
Ayrıca 2003 yılında "Hadi Uç Bakalım" ve "Alacakaranlık" dizilerinde oynadı.