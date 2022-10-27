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Berdan Mardini içli köfte yaparken elini burnuna götürdü olanlar oldu! ‘Elinizin lezzeti burnunuzda mı?’

Türkücü Berdan Mardini, Fatoş Yelliler'den yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanmıştı. Mardini, sürekli ihanete uğramaktan bıktığını açıklamıştı. Ünlü türkücü "Ne kadar acı tecrübe varsa yaşadım. Evlendim eşim aldattı, iş kurdum amcam ihanet etti. Hayatta kimseye güvenim kalmadı. Bundan sonra yoluma tek tabanca olarak devam edeceğim" demişti. Son olarak, annesiyle içli köfte yaptığı anlar ekrana yansıyan Berdan Mardini, yemek yaparken elini burnuna götürünce tepki çekti. Berdan Mardini'yi görenler "Elinizin lezzeti burnunuzda mı?" deyince türkücüden de yanıt gecikmedi.

Giriş Tarihi: 27.10.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 14:33
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Berdan Mardini içli köfte yaparken elini burnuna götürdü olanlar oldu! ‘Elinizin lezzeti burnunuzda mı?’

İhanetine uğradığı Fatoş Yelliler ile olaylı şekilde boşanan şarkıcı Berdan Mardini, evinin kapılarını 2. Sayfa programına açtı.

Berdan Mardini içli köfte yaparken elini burnuna götürdü olanlar oldu! ‘Elinizin lezzeti burnunuzda mı?’

ANNESİYLE İÇLİ KÖFTE YAPTI

Evini gezdiren şarkıcı, daha sonra annesiyle içli köfte yaptı. Mardini'nin içli köfte yaparken elini burnuna götürmesi izleyicilerin tepkisini çekti.

Berdan Mardini içli köfte yaparken elini burnuna götürdü olanlar oldu! ‘Elinizin lezzeti burnunuzda mı?’

"ELİNİZİN LEZZETİ BURNUNUZDA MI?"
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Mardini için "Elinizin lezzeti burnunuzda mı?", "Burnuyla oynamasaydı keşke", "Köfte yaparken itinayla burun karıştırılır", "Burnunun lezzetini kattı", "Midem kalk gidelim diyor", "Hijyen sıfır", "Benim mide yerle yeksan", yorumları yapıldı.

Berdan Mardini içli köfte yaparken elini burnuna götürdü olanlar oldu! ‘Elinizin lezzeti burnunuzda mı?’

"ELİNİZİN LEZZETİ BURNUNUZDA MI?"
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Mardini için "Elinizin lezzeti burnunuzda mı?", "Burnuyla oynamasaydı keşke", "Köfte yaparken itinayla burun karıştırılır", "Burnunun lezzetini kattı", "Midem kalk gidelim diyor", "Hijyen sıfır", "Benim mide yerle yeksan", yorumları yapıldı.

Berdan Mardini içli köfte yaparken elini burnuna götürdü olanlar oldu! ‘Elinizin lezzeti burnunuzda mı?’

BERDAN MARDİNİ'DEN CEVAP

Hakkındaki yorumlara sessiz kalamayan Mardini ise "Çok güzel, samimi bir röportaj oldu arkadaşlar. Tamamını izlemenizi isterim, yorumlarına çok güldüm. Valla Allah sizleri var etsin, hepinize sonsuz teşekkürler ve saygılar. Ben kendimle barışık biriyim. Sıkıntı yok. Koca röportajdan çıkan yorumlar burnum. Çok teşekkürler Türkiye" dedi.

Berdan Mardini içli köfte yaparken elini burnuna götürdü olanlar oldu! ‘Elinizin lezzeti burnunuzda mı?’

Berdan Mardini, 2010'da evlendiği Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

Berdan Mardini içli köfte yaparken elini burnuna götürdü olanlar oldu! ‘Elinizin lezzeti burnunuzda mı?’

Kısa süre sonra Yelliler'in adı 'yasak aşk' iddialarına karışmıştı.

Berdan Mardini içli köfte yaparken elini burnuna götürdü olanlar oldu! ‘Elinizin lezzeti burnunuzda mı?’

"NE KADAR ACI TECRÜBE VARSA YAŞADIM"
Uzun süre özel hayatıyla adından söz ettiren Berdan Mardini, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Berdan Mardini içli köfte yaparken elini burnuna götürdü olanlar oldu! ‘Elinizin lezzeti burnunuzda mı?’

Hayatının evi ve işi arasında geçtiğini ve her şeyden uzak bir yaşantı sürdüğünü ifade eden şarkıcı, basın mensuplarıyla sohbet etti.

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