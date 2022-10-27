Berdan Mardini içli köfte yaparken elini burnuna götürdü olanlar oldu! ‘Elinizin lezzeti burnunuzda mı?’

İhanetine uğradığı Fatoş Yelliler ile olaylı şekilde boşanan şarkıcı Berdan Mardini, evinin kapılarını 2. Sayfa programına açtı.
ANNESİYLE İÇLİ KÖFTE YAPTI
Evini gezdiren şarkıcı, daha sonra annesiyle içli köfte yaptı. Mardini'nin içli köfte yaparken elini burnuna götürmesi izleyicilerin tepkisini çekti.
"ELİNİZİN LEZZETİ BURNUNUZDA MI?"
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Mardini için "Elinizin lezzeti burnunuzda mı?", "Burnuyla oynamasaydı keşke", "Köfte yaparken itinayla burun karıştırılır", "Burnunun lezzetini kattı", "Midem kalk gidelim diyor", "Hijyen sıfır", "Benim mide yerle yeksan", yorumları yapıldı.
"ELİNİZİN LEZZETİ BURNUNUZDA MI?"
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Mardini için "Elinizin lezzeti burnunuzda mı?", "Burnuyla oynamasaydı keşke", "Köfte yaparken itinayla burun karıştırılır", "Burnunun lezzetini kattı", "Midem kalk gidelim diyor", "Hijyen sıfır", "Benim mide yerle yeksan", yorumları yapıldı.
BERDAN MARDİNİ'DEN CEVAP
Hakkındaki yorumlara sessiz kalamayan Mardini ise "Çok güzel, samimi bir röportaj oldu arkadaşlar. Tamamını izlemenizi isterim, yorumlarına çok güldüm. Valla Allah sizleri var etsin, hepinize sonsuz teşekkürler ve saygılar. Ben kendimle barışık biriyim. Sıkıntı yok. Koca röportajdan çıkan yorumlar burnum. Çok teşekkürler Türkiye" dedi.
Berdan Mardini, 2010'da evlendiği Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz yıl boşanmıştı.
Kısa süre sonra Yelliler'in adı 'yasak aşk' iddialarına karışmıştı.
"NE KADAR ACI TECRÜBE VARSA YAŞADIM"
Uzun süre özel hayatıyla adından söz ettiren Berdan Mardini, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.
Hayatının evi ve işi arasında geçtiğini ve her şeyden uzak bir yaşantı sürdüğünü ifade eden şarkıcı, basın mensuplarıyla sohbet etti.