Berdan Mardini içli köfte yaparken elini burnuna götürdü olanlar oldu! ‘Elinizin lezzeti burnunuzda mı?’

BERDAN MARDİNİ'DEN CEVAP

Hakkındaki yorumlara sessiz kalamayan Mardini ise "Çok güzel, samimi bir röportaj oldu arkadaşlar. Tamamını izlemenizi isterim, yorumlarına çok güldüm. Valla Allah sizleri var etsin, hepinize sonsuz teşekkürler ve saygılar. Ben kendimle barışık biriyim. Sıkıntı yok. Koca röportajdan çıkan yorumlar burnum. Çok teşekkürler Türkiye" dedi.