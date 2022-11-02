Dilan Çıtak Tatlıses: Babam kendine yakışanı yaptı

Uzun senelerdir birlikte olan İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, evlilik yolunda ilk adımı atarak geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanmıştı.
Dilan Çıtak, 11 Ekim'de 8 yıldır birlikte olduğu müzisyen Levent Dörter ile geçen aylarda evlendi.
Düğünde bir dönem küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli de dahil birçok ünlü isim de yer aldı.
Çiftin nikah şahitleri, Polat Yağcı, Tan Taşcı ve Erhan Bayrak oldu. 8 yıllık sevgilisiyle evlenen Dilan Tatlıses, düğünde üç farklı gelinlik giydi.
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer hediye etmişti. İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'a da altın kemer hediye etti.
Nişantaşı'nda görüntülenen Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, düğün hakkında konuştu.
Dilan Çıtak Tatlıses, "Biz hiçbir şey anlayamadık, düğün o kadar akıcı geçti ki hiçbir şeye yetişemedik ve düğün gününe dair hiçbir şey hatırlamıyoruz. Heyecanla düğün videolarını bekliyoruz ve hâlâ evlendik mi evlenmedik mi anlamış değiliz" dedi.
Ünlü şarkıcı, babası İbrahim Tatlıses'in İdo'nun eşi Yasemin Şefkatli gibi kendisine de düğün hediyesi altın kemer takmasıyla ilgili "Babam kendine yakışanı yaptı ve bizi onure etti. Babam hiçbir zaman çocuklarını ayırmaz" diye konuştu.