Dilan Çıtak Tatlıses: Babam kendine yakışanı yaptı

Dilan Çıtak Tatlıses, "Biz hiçbir şey anlayamadık, düğün o kadar akıcı geçti ki hiçbir şeye yetişemedik ve düğün gününe dair hiçbir şey hatırlamıyoruz. Heyecanla düğün videolarını bekliyoruz ve hâlâ evlendik mi evlenmedik mi anlamış değiliz" dedi.

Ünlü şarkıcı, babası İbrahim Tatlıses'in İdo'nun eşi Yasemin Şefkatli gibi kendisine de düğün hediyesi altın kemer takmasıyla ilgili "Babam kendine yakışanı yaptı ve bizi onure etti. Babam hiçbir zaman çocuklarını ayırmaz" diye konuştu.