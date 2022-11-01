Sevgilisi ünlü futbolcu Gerard Pique'den ayrılan Shakira, dün sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Son dönemde yaşadığı çalkantılı özel hayatıyla gündem olan Shakira, sosyal medya paylaşımı ile dikkat çekti.
FİZİK TEDAVİSİNE YARDIMCI OLDU
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid'i hastanede ziyaret etti ve fizik tedavisine yardımcı oldu.
BABASINA YARDIM ETTİ
Babasının bacaklarını hareket ettirmesine yardım eden Shakira, bu videoyu sosyal medyadan paylaştı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'dan duygulandıran paylaşım! Shakira babasının ayaklarını öptü! | Video
BABASININ AYAKLARINI ÖPTÜ
Shakira videoda önce babasının bacaklarını elle tutarak hareket ettirdi, ardından da ayaklarını öptü.
"VE HAYAT BAZEN HASTANE ZİYARETLERİ İLE CADILAR BAYRAMI KOSTÜMLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞEN ŞEYLERDİR
Ünlü şarkıcı paylaşımının hemen altına ise, "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" ifadelerini kullandı.