Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’dan duygulandıran paylaşım! Shakira babasının ayaklarını öptü!

Sevgilisi ünlü futbolcu Gerard Pique'den ayrılan Shakira, dün sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Son dönemde yaşadığı çalkantılı özel hayatıyla gündem olan Shakira, sosyal medya paylaşımı ile dikkat çekti.

FİZİK TEDAVİSİNE YARDIMCI OLDU

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid'i hastanede ziyaret etti ve fizik tedavisine yardımcı oldu.