Haberler Trend Haberleri Magazin Haberleri Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’dan duygulandıran paylaşım! Shakira babasının ayaklarını öptü!

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’dan duygulandıran paylaşım! Shakira babasının ayaklarını öptü!

Sevgilisi ünlü futbolcu Gerard Pique’den olaylı bir şekilde ayrılan Shakira, bu kez yeni paylaşımıyla ilgi topladı. Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, şimdi de paylaştığı sımsıcak videoyla hayranlarının kalbini kazandı. 45 yaşındaki şarkıcı, babası William Mebarak Chadid'i hastanede ziyaret etti ve fizik tedavisine destek verdi. Bu anları sosyal medyasında paylaşan şarkıcı, beğeni kazandı. İşte Shakira’nın o paylaşımı!

Giriş Tarihi: 01.11.2022 21:30 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 21:32
ABONE OL
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’dan duygulandıran paylaşım! Shakira babasının ayaklarını öptü!

Sevgilisi ünlü futbolcu Gerard Pique'den ayrılan Shakira, dün sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Son dönemde yaşadığı çalkantılı özel hayatıyla gündem olan Shakira, sosyal medya paylaşımı ile dikkat çekti.

FİZİK TEDAVİSİNE YARDIMCI OLDU

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid'i hastanede ziyaret etti ve fizik tedavisine yardımcı oldu.

BABASINA YARDIM ETTİ

Babasının bacaklarını hareket ettirmesine yardım eden Shakira, bu videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'dan duygulandıran paylaşım! Shakira babasının ayaklarını öptü! | Video

BABASININ AYAKLARINI ÖPTÜ

Shakira videoda önce babasının bacaklarını elle tutarak hareket ettirdi, ardından da ayaklarını öptü.

"VE HAYAT BAZEN HASTANE ZİYARETLERİ İLE CADILAR BAYRAMI KOSTÜMLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞEN ŞEYLERDİR

Ünlü şarkıcı paylaşımının hemen altına ise, "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" ifadelerini kullandı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Şarkıcının paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.

SON DAKİKA SON DAKİKA