Video Magazin Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’dan duygulandıran paylaşım! Shakira babasının ayaklarını öptü! | Video
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’dan duygulandıran paylaşım! Shakira babasının ayaklarını öptü! | Video

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’dan duygulandıran paylaşım! Shakira babasının ayaklarını öptü! | Video

01.11.2022 | 21:09

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Sevgilisi ünlü futbolcu Gerard Pique’den olaylı bir şekilde ayrılan Shakira, bu kez yeni paylaşımıyla ilgi topladı. Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, şimdi de paylaştığı sımsıcak videoyla hayranlarının kalbini kazandı. 45 yaşındaki şarkıcı, babası William Mebarak Chadid'i hastanede ziyaret etti ve fizik tedavisine destek verdi. Bu anları sosyal medyasında paylaşan şarkıcı, beğeni kazandı. İşte Shakira’nın o paylaşımı!

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