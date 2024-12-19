Ebru Şallı'nın zayıflatan yeşil karışımı! "2 haftada 5 kilo verebilirsiniz"

47 yaşındaki Ebru Şallı, fit görüntüsü ve spor tutkusuyla biliniyor. Hesabında sağlıklı tarifler de paylaşan ünlü, bu sefer zayıflatan özel içeceğini anlattı.
İşte yıllara meydan okuyan Ebru Şallı'nın o içeceği…
ZAYIFLATAN YEŞİL İÇECEK
Malzemeler
Kereviz sapı ve yaprağı
Yarım limon
Chia tohumu
Salatalık
Maydanoz
Avokado
Yarım avokadoyu blendera koyun. Ardından içerisine küçükse 2 adet, büyükse 1 adet salatalığı kabuğunu soymadan ekleyin. 1 kereviz sapını yapraklarıyla birlikte dilimler halinde içerisine ilave edin. Yarım limonun suyunu sıkıp karışıma ekleyin. 1 tatlı kaşığı chia tohumu ve göz kararı maydanozu saplarıyla ekleyin. Son olarak 1 çay bardağı su ekleyip karıştırın. Ardından 2 hafta boyunca her gün tüketin.
Ebru Şallı, bu karışımı sabahları içtiğini söylüyor. Bu sayede 2 haftada 5 kiloya kadar verebileceğinizi belirten ünlü isim, farkı kendinde gördüğünü de belirtiyor.
Bu içeceğin tüketilmesine ek olarak düzenli pilates ve yürüyüşün de önemine vurgu yapıyor.