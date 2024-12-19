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Ebru Şallı'nın zayıflatan yeşil karışımı! "2 haftada 5 kilo verebilirsiniz"

Pilates ve sağlıklı yaşam denildiğinde ilk akla gelen ünlü isimlerden Ebru Şallı, bu sefer de fit olmasının sırrını paylaştı. Zaman zaman bu içeceği kür olarak yaptığını söyleyen isim, çok büyük etki gördüğünü de belirtti. İçeceğini hazırlarken dikkat ettiği püf noktaları ve ne zaman ne kadar içilmesi gerektiğini de anlattı.

Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:14
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EBRU ŞALLI’NIN ZAYIFLATAN YEŞİL KARIŞIMI! 2 HAFTADA 5 KİLO VEREBİLİRSİNİZ

47 yaşındaki Ebru Şallı, fit görüntüsü ve spor tutkusuyla biliniyor. Hesabında sağlıklı tarifler de paylaşan ünlü, bu sefer zayıflatan özel içeceğini anlattı.

İşte yıllara meydan okuyan Ebru Şallı'nın o içeceği…

ZAYIFLATAN YEŞİL İÇECEK

Malzemeler

Kereviz sapı ve yaprağı

Yarım limon

Chia tohumu

Salatalık

Maydanoz

Avokado

Yarım avokadoyu blendera koyun. Ardından içerisine küçükse 2 adet, büyükse 1 adet salatalığı kabuğunu soymadan ekleyin. 1 kereviz sapını yapraklarıyla birlikte dilimler halinde içerisine ilave edin. Yarım limonun suyunu sıkıp karışıma ekleyin. 1 tatlı kaşığı chia tohumu ve göz kararı maydanozu saplarıyla ekleyin. Son olarak 1 çay bardağı su ekleyip karıştırın. Ardından 2 hafta boyunca her gün tüketin.

Ebru Şallı, bu karışımı sabahları içtiğini söylüyor. Bu sayede 2 haftada 5 kiloya kadar verebileceğinizi belirten ünlü isim, farkı kendinde gördüğünü de belirtiyor.

Bu içeceğin tüketilmesine ek olarak düzenli pilates ve yürüyüşün de önemine vurgu yapıyor.

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