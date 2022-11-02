Evlilik hazırlığında olan Banu Alkan’a şok! Afrodit lakaplı Banu Alkan’ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Banu Alkan'ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey, ünlü sanatçıdan şikayetçi olmuştu.

Kendi sesiymiş gibi playback yaptığı ortaya çıkan Banu Alkan hakkında 'manevi veya mali haklara tecavüz' suçundan hapis istemiyle dava açıldı.

Milliyet'in haberine göre; şarkıcı Nicole Peachey (Nicole Rona), avukatı aracılığıyla Fikri Sınai Haklar Soruşturma Bürosu'na verdiği dilekçede, 9 yıl önce deneme ses okuması yaptığını belirtti. Ancak bu kaydın izni dışında üzerine okuma yapılarak Banu Alkan tarafından 'Beyaz Orkide' ismindeki şarkı ile piyasaya sürüldüğünü iddia etti.