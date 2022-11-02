Evlilik hazırlığında olan Banu Alkan’a şok! Afrodit lakaplı Banu Alkan’ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan yer aldığı filmlerle oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Son yıllarda çıkardığı şarkılarla da adından söz ettirmeyi başaran Banu Alkan kısa süre önce yeni aşkı ile gündeme gelmişti.
Banu Alkan kendisinden 20 yaş küçük iş insanı Kemal Yıldız ile yeni bir aşka yelken açmış çift kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyurmuştu.
Şimdilerde aşktan ayakları yerden kesilen Banu Alkan'ın keyfini kaçıracak bir gelişme yaşandı.
Banu Alkan'ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey, ünlü sanatçıdan şikayetçi olmuştu.
Başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporlarıyla sesin Peachey'e ait olduğunun tespit edildi.
Kendi sesiymiş gibi playback yaptığı ortaya çıkan Banu Alkan hakkında 'manevi veya mali haklara tecavüz' suçundan hapis istemiyle dava açıldı.
Milliyet'in haberine göre; şarkıcı Nicole Peachey (Nicole Rona), avukatı aracılığıyla Fikri Sınai Haklar Soruşturma Bürosu'na verdiği dilekçede, 9 yıl önce deneme ses okuması yaptığını belirtti. Ancak bu kaydın izni dışında üzerine okuma yapılarak Banu Alkan tarafından 'Beyaz Orkide' ismindeki şarkı ile piyasaya sürüldüğünü iddia etti.
"KENDİ SESİYMİŞ GİBİ PLAYBACK YAPTI"
Peachey'in avukatı İlyas Geyik, savcılığa verdiği dilekçede, "Kamuoyunca 'Afrodit' lakabıyla, sinemada ise Banu Alkan ismiyle bilinen maruf sanatçı kanserlerde, televizyon kanallarında ve özel gecelerde söylediği eserde nakarat ve özel okuma kısmı müvekkilime ait sesi izinsiz olarak kullanarak kendi sesiymiş gibi seslendirmekte ve playback yapmaktadır" ifadelerini kullandı.
BİLİRKİŞİ: SES BANU ALKAN'A AİT DEĞİL
Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak söz konusu şarkı, müzik bilirkişisine gönderildi. Bilirkişiden gelen rapora göre Beyaz Orkide isimli şarkının, "Beyaz beyaz orkidem deli miyim sanki ben aşkından alev alev yanıyorum orkidem" sözlerinin geçtiği nakarat bölümünde sesin Banu Alkan'a ait olmadığı tespit edildi. Ancak raporda söz konusu sesin müştekiye ait olup olmadığının ispat edilmesi için müşteki tarafından yapılan ses kaydına ihtiyaç olduğuna değinildi.
Öte yandan; Kemal Yıldız'a büyük bir aşkla bağlanan Banu Alkan'dan müjdeli haber geldi. Banu Alkan nişanlısı Kemal Yıldız'la ilkbaharda evleniyor.
İlk kez yan yana kamera karşısına geçen çift, birbirlerini öpmelere doyamadı. Kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız'la evliliğe doğru adım adım giden Banu Alkan, "20 bin fitteyim sürekli" dedi ve sevgilisine olan aşkını haykırdı.
Afrodit bombaları peş peşe sıraladı. Reklam mı dediler, birkaç güne son bulur dediler, yan yana gelmez dediler ancak Banu Alkan ile Kemal Yıldız ilk kez birlikte röportaj verdi. "Kralım geldi ve yan yanayız..." diyen Banu Alkan, ilişkisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu