Güldür Güldür’ün sevilen oyuncusunun mutlu günü! Burak Topaloğlu ile Ezgi Tanır evlendi!

Pandemi ile ertelenen nikahlar, düğünler bir bir gerçekleşiyor. Ünlü isimlerden ardı ardına gelen evlilik haberlerine bir yenisi daha eklendi. Güldür Güldür Show'un sevilen karakteri Bahadır'ı canlandıran oyuncu Burak Topaloğlu ile sevgilisi Ezgi Tanır ile nikâh masasına oturdu.