Güldür Güldür’ün sevilen oyuncusunun mutlu günü! Burak Topaloğlu ile Ezgi Tanır evlendi!

Pandemi ile ertelenen nikahlar, düğünler bir bir gerçekleşiyor. Ünlü isimlerden ardı ardına gelen evlilik haberlerine bir yenisi daha eklendi. Güldür Güldür Show'un sevilen karakteri Bahadır'ı canlandıran oyuncu Burak Topaloğlu ile sevgilisi Ezgi Tanır ile nikâh masasına oturdu.
'Güldür Güldür Show'da rol alan Burak Topaloğlu dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu, sevgilisi Ezgi Tanır ile mutluluğa 'evet' dedi.
Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çift, önceki akşam hayatlarını birleştirdi. İkili, bu mutlu günlerinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI
Burak Topaloğlu, nikâh sonrası çekilen fotoğrafı 'kalp emojisi' ile paylaşırken, Ezgi Tanır altına "Oradan buradan fotoğraf toplama konusunu bitirdim. Bunlarla olayı kapatıyorum. Partiye devam my love..." notunu düştü.
Bu yıl evlilik haberleri dört gözle beklenen ünlü çiftlerden olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç da dünyaevine girmişti.
Düğününde 3 gelinlik giyen Demet Özdemir'in farklı tarzı sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.
2022'nin sonuna yaklaşırken bir sürpriz evlilik de Merve Boluğur'dan geldi. Merve Boluğur kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı DJ sevgilisi Mert Aydın ile dünyaevine girdi.
Oldukça görkemli bir gelinlik tercih eden Merve Boluğur sosyal medyada yılın en güzel gelinlerinden ilan edildi.
Geçtiğimiz günlerde genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı 21 yaşında gelin oldu. 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhreti yakalayan 30 yaşındaki müzisyen Ufuk Beydemir ile Roma'da evlenen güzel oyuncu mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
İpek Filiz Yazıcı'nın romantik gelinliği de hayranları tarafından çok beğenildi.
'Yargı'da, geçen sezon 'Neva' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, meslektaşı Çağrı Çıtanak ile evlendi. Gümülcinelioğlu düğünde Cihan Acar imzalı 3 gelinlik giydi. Mutlu çift nikâh şekerlerini Doğayı Koruma Vakfı, davetiyelerini ise HACİKO derneğine bağışladı. Çift köpekleriyle poz verdi.