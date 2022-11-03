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Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Pınar Deniz'e sürpriz doğum günü! "Kaan evden çıkınca bir şeyler olacağını anlamıştım..."

Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Öyle ki Pınar Deniz güzelliğiyle son olarak yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürdü. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşamaya başladı. İşleri ve aşkları ile çok konuşulan Pınar Deniz yarın 29 yaşına basıyor. Doğum günü için ilk kutlama sevgilisi Kaan Yıldırım'dan geldi. Sevgilisi Kaan Yıldırım ve arkadaşları güzel oyuncuya sürpriz doğum günü partisi hazırladı.

Giriş Tarihi: 03.11.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022 12:03
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Kaan Yıldırım’dan sevgilisi Pınar Deniz’e sürpriz doğum günü! Kaan evden çıkınca bir şeyler olacağını anlamıştım...

"Yargı" dizisinde canlandırdığı 'Ceylin' karakteri ile son dönemde popülerliği artan güzel oyuncu Pınar Deniz, özel hayatındaki gelişmelerle de adından sık sık söz ettiriyor. Geçen günlerde bir konsere Kaan Yıldırım ile el ele katılarak aşkını ilan eden Pınar Deniz, her hareketiyle merak uyandırıyor.

Güzel oyuncu Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı'dan sonra yine bir meslektaşı olan Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptırmıştı.

Şimdilerde "Yargı" dizisinde canlandırdığı 'Ceylin' karakteri ile seyirciyle buluşan Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ile aşkını iki hafta önce Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine sevgilisiyle el ele katılarak ilan etmişti.

29 yaşına girmeye hazırlanan Pınar Deniz'e ilk kutlama sevgilisi Kaan Yıldırım'dan geldi. Yakışıklı oyuncu sevgilisi için arkadaşlarıyla sürpriz doğum günü partisi hazırladı.

Sevgilisi Kaan Yıldırım ve arkadaşlarının sürpriz yapmak istediği güzel oyuncu, başrolünde yer aldığı dizideki karakteri gibi ince eleyip sık dokudu ve tüm uğraşlara rağmen her şeyi önceden anladı.

Pınar Deniz, önceki gece Sarıyer'de bir mekanda sevgilisi Kaan Yıldırım ve dostlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Basın mensuplarının kendilerini beklediğini öğrenen Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti, kutlama öncesi sorulara yanıt vermek için kameraların karşısına geçti.

"SÜRPRİZ YAPAMADILAR"

Çok mutlu olduğunu dile getiren güzel oyuncu, "Bana sürpriz yaptıklarını düşündüler ama yapamadılar. Kaan evden 'Sete gidiyorum' diye çıkınca anladım bir şeyler olacağını. Dizideki avukat Ceylin gibi ince eleyip sık dokudum ve sürprizi önceden anlamıştım zaten" diyerek kahkaha attı.

4 Kasım doğumlu Pınar Deniz 29 yaşına basacak. İkili, Pınar Deniz'in yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl dilediklerini dile getirdi.

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