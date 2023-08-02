Mustafa Sandal’dan kayınpederi Cihan Sütşurup’a büyük jest!

63 yaşında klip yıldızı olan Cihan Sütşurup da bu havalı ortamın "cool" sahibi gibi görünüyor. Hemen insanın içini kıpır kıpır yapan ve dansa davet eden şarkı da klibi de kısa sürede çok beğeni aldı. Mustafa Sandal'ın bu hareketi, "Kayınbabaya jest oldu" dedirtti. Mustafa Sandal, 1996 yılında çıkardığı "Jest Oldu" şarkısı ile müzik listelerini kasıp kavurmuştu. Yaptığı jest sonrası akıllara bu şarkısı geldi.