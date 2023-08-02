Mustafa Sandal’dan kayınpederi Cihan Sütşurup’a büyük jest!

Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında meslektaşı Emina Jahovic ile yapmıştı. Yaman ve Yavuz adında iki erkek çocuğu bulunan şarkıcı çift, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.
Emina Jahovic'ten boşanan ünlü popçu, kendisinden 19 yaş küçük olan sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.
İkilinin mutlu evlilikleri magazin dünyasında parmakla gösteriliyor. Mustafa Sandal, yeni şarkısı 'Tamam Tamam'ı kliplendirdi.
Mustafa Sandal'dan kayınpederine büyük bir jest geldi. Klibinde kayınpederi Cihan Sütşurup'u oynattı!
Hürriyet'in haberine göre; söz ve müziği Harun Sürek'in yazdığı, Ecem Gündoğdu'nun yönettiği klipte oğlu Yaman da DJ rolünde yer aldı.
63 yaşındaki Cihan Sütşurup'un klipte oynayacağı, klipte styling yapan eşi Melis Sandal'ın bile haberi yoktu!
63 yaşında klip yıldızı olan Cihan Sütşurup da bu havalı ortamın "cool" sahibi gibi görünüyor. Hemen insanın içini kıpır kıpır yapan ve dansa davet eden şarkı da klibi de kısa sürede çok beğeni aldı. Mustafa Sandal'ın bu hareketi, "Kayınbabaya jest oldu" dedirtti. Mustafa Sandal, 1996 yılında çıkardığı "Jest Oldu" şarkısı ile müzik listelerini kasıp kavurmuştu. Yaptığı jest sonrası akıllara bu şarkısı geldi.