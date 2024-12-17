Prens Harry ve Megan Markle 2022'den beri kızları Lilibet'i ilk kez paylaştı! O detay gözden kaçmadı

Uzun bir aradan sonra ilk defa görülen prenses büyük yankı uyandırdı.

Pazartesi günü yayınlanan kartta, üç yaşındaki Lilibet'in babasının kollarına koştuğu, beş yaşındaki Archie'nin ise annesine doğru koştuğu görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları Lilibet'in ağabeyinden daha uzun gözüktüğü yorumunu yaptı, bir kısmı ise Lilibet'in saçlarına dikkat çekerek yorumlar yaptı.

Prens Harry daha önce verdiği demeçte, hem Lilibet'in hem de Archie'nin annelerinin gür saçlarına sahip olduğunu belirtmiş ve Lilibet'in saçlarının belirginleşmesine az kaldığını söylemişti.

Archewell Vakfı tarafından paylaşılan kartta, Sussex çiftinin 2023 yılındaki önemli anları yer alıyor. Bunlar arasında Ağustos ayında Kolombiya'ya yaptıkları dört günlük ziyaret de bulunuyor.

Çiftin son projesi olan belgesel ise eleştirmenlerden sert tepkiler aldı. Beş bölümlük belgesel, çoğunlukla sporun iç yüzüne odaklanmasına rağmen izleyicilerden düşük puan aldı.

Bu arada, Harry ve Meghan'ın bu yıl Noel'de kraliyet ailesinin Sandringham'daki kutlamalarına davet edilmediği ve bayram tatilini çocuklarıyla birlikte Amerika'da geçirecekleri bildirildi.

Meghan daha önce yaptığı bir röportajda, aile kutlamalarının nasıl olduğunu anlatarak "Harika bir yemek yiyerek zaman geçiriyoruz, oyunlar oynuyoruz, biri gitarını getiriyor, eğlenceli" ifadelerini kullanmıştı.

Sussex çifti, 2020 yılının Ocak ayında kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden ayrılarak Kaliforniya'nın Montecito kentine yerleşmişti.