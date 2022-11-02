Reha Muhtar mekânda kavga etti! Ağza alınmayacak küfürler savurdu

Eski eşi Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı iddia etmişti. Kızının geçici velayetini alan Deniz Uğur, şimdi oğlunun da velayeti için savaşırken, başka bir iddia ortaya atıldı.
Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde oğluyla birlikte Etiler'deki bir mekânda yerini almış. Ancak kısa süre sonra Deniz Uğur'la telefonda kavga etmeye başlayan Muhtar, oğlunun yanında eski eşine ağza alınmayacak küfürler savurmaya başlamış.
Müşterilerin rahatsız olmasıyla mekân müdürünün yanına gittiği Muhtar, hiçbir uyarıya aldırış etmeden müdürün üzerine yürüyerek hakaretlerini sürdürmüş.
Mekândan gitmeyi kabul etmeyen haberci, garsonların servis açmamasıyla iyice çileden çıkarak küfürler eşliğinde oğluyla birlikte mekanı terk etmiş.
Öte yandan Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın kızları Mina'nın velayeti 2 ay süreyle Deniz Uğur'a verilmiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı.
Ünlü oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'dan olan ikiz çocuklarının velayetinin sürekli olarak kendisine verilmesi için açtığı velayet davasına yeni bir delil sunmuştu.