Serdar Ortaç’tan senfoni gecesi öncesi çarpıcı açıklama: Kalan yıllarımı…

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç; 'Karabiberim', 'Ben Adam Olmam', 'Bilsem Ki', 'Sana Değmez' parçalarını farklı bir şekilde seslendirdi ve büyük beğeni kazandı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, ünlü orkestra Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde dün bir konser verdi. 100 kişilik dev senfoni orkestrası ile göz dolduran Serdar Ortaç, kendisini dinlemeye gelenleri dansa, müziğe ve eğlenceye doyurdu.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY DENİYORUZ"

Ünlü şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konser öncesi çarpıcı açıklamalarda bulunan Ortaç, "Bu gece çok farklı olacak. Çünkü ilk kez böyle bir şey deniyoruz. Kendi ekibimle sadece dokuz kişiyken şimdi bu kadar kalabalık bir ekiple kendi şarkılarımı senfoni orkestrasıyla dinlemek değişik olacak. Benim için de sürpriz ve heyecan verici" dedi.

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