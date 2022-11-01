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Serdar Ortaç’tan senfoni gecesi öncesi çarpıcı açıklama: Kalan yıllarımı…

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün Kuruçeşme Açıkhava'da bir konser verdi. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen Serdar Ortaç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, bundan sonraki hayatını sevap işleyerek geçirmek istediğini belirtti. İşte Serdar Ortaç’ın o çarpıcı açıklamaları!

Giriş Tarihi: 01.11.2022 19:13 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 19:15
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Serdar Ortaç’tan senfoni gecesi öncesi çarpıcı açıklama: Kalan yıllarımı…

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, ünlü orkestra Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde dün bir konser verdi. 100 kişilik dev senfoni orkestrası ile göz dolduran Serdar Ortaç, kendisini dinlemeye gelenleri dansa, müziğe ve eğlenceye doyurdu.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç; 'Karabiberim', 'Ben Adam Olmam', 'Bilsem Ki', 'Sana Değmez' parçalarını farklı bir şekilde seslendirdi ve büyük beğeni kazandı.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY DENİYORUZ"

Ünlü şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konser öncesi çarpıcı açıklamalarda bulunan Ortaç, "Bu gece çok farklı olacak. Çünkü ilk kez böyle bir şey deniyoruz. Kendi ekibimle sadece dokuz kişiyken şimdi bu kadar kalabalık bir ekiple kendi şarkılarımı senfoni orkestrasıyla dinlemek değişik olacak. Benim için de sürpriz ve heyecan verici" dedi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan senfoni gecesi öncesi çarpıcı açıklama: Kalan yıllarımı… | Video

"EVİMDE ÖLMEK İSTİYORUM"

Ayrıca Ortaç, "Boş zamanımda hiçbir şey yapmıyorum, Hep yatıyorum hep uyuyorum. Yataktan çıkmak istemiyorum yani hep yatıyorum. 12 yıl ya da 22 yıl yani kalan yıllarımı sevap işleyerek geçirmek istiyorum. Şarkı söylemek, uyumak ve evimde ölmek istiyorum" diye konuştu.

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