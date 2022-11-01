Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan senfoni gecesi öncesi çarpıcı açıklama: Kalan yıllarımı… | Video
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün Kuruçeşme Açıkhava'da bir konser verdi. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen Serdar Ortaç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, bundan sonraki hayatını sevap işleyerek geçirmek istediğini belirtti. İşte Serdar Ortaç’ın o çarpıcı açıklamaları!