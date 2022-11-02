Sergen Yalçın estetik yaptırdı! Son hali görenleri şaşırttı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı şampiyon yapan teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla yolları ayırdıktan uzun süredir ekranlarda görünmedi. Sergen Yalçın'ın son hali görenleri şaşırttı.
49 yaşındaki deneyimli hocanın son hali sosyal medyada gündem oldu.
Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Sergen Yalçın yeni görüntüsüyle dikkat çekti.
Deneyimli hocanın oldukça zayıflamış görüntüsü dikkat çekerken, estetik yaptırdığı iddiaları ise sosyal medyada gündem oldu.