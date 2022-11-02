Sergen Yalçın estetik yaptırdı! Son hali görenleri şaşırttı

Deneyimli hocanın oldukça zayıflamış görüntüsü dikkat çekerken, estetik yaptırdığı iddiaları ise sosyal medyada gündem oldu.

"Göz kapaklarımdan ameliyat oldum"

Yayında gerçeği açıklayan Yalçın, "Göz kapaklarımdan ameliyat oldum. Botoks falan yaptırmadım. Yaptır diyorlar da yaptırmıyorum" dedi. Sergen Yalçın'ın bu görüntüsü karşısında oldukça şaşıran bazı kullanıcılar, "Hocam sana oldu?" yorumlarında bulundu.