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Sergen Yalçın estetik yaptırdı! Son hali görenleri şaşırttı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı şampiyon yapan teknik direktör Sergen Yalçın'ın son hali görenleri şaşırttı. Yalçın, katıldığı canlı yayında estetik yaptırdığını açıkladı. Deneyimli hocanın zayıflamış hali ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 02.11.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 07:12
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Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı şampiyon yapan teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla yolları ayırdıktan uzun süredir ekranlarda görünmedi. Sergen Yalçın'ın son hali görenleri şaşırttı.

49 yaşındaki deneyimli hocanın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Sergen Yalçın yeni görüntüsüyle dikkat çekti.

Deneyimli hocanın oldukça zayıflamış görüntüsü dikkat çekerken, estetik yaptırdığı iddiaları ise sosyal medyada gündem oldu.

"Göz kapaklarımdan ameliyat oldum"

Yayında gerçeği açıklayan Yalçın, "Göz kapaklarımdan ameliyat oldum. Botoks falan yaptırmadım. Yaptır diyorlar da yaptırmıyorum" dedi. Sergen Yalçın'ın bu görüntüsü karşısında oldukça şaşıran bazı kullanıcılar, "Hocam sana oldu?" yorumlarında bulundu.

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