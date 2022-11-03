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Şeyma Subaşı evleniyor! Çalkantılı aşkta sürpriz gelişme!

Son zamanların en sansosyenel isimlerinden olmayı başaran fenomen Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkisinde yeni gelişme yaşandı. Şeyma Subaşı, Haziran 2021'de Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den (Meedo) romantik bir evlilik teklifi almış ancak muradına erememişti. Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'dan ikinci kez evlilik teklifi aldı. Hatta Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi düğün tarihini bile belirlemiş... Şeyma Subaşı'nın evlilik detaylarını Bülent Cankurt yazdı...

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 03.11.2022 10:09
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Şeyma Subaşı evleniyor! Çalkantılı aşkta sürpriz gelişme!

Olayların kadını' sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile ilgili bu kez müjdeli bir haberim var!

Hatırlarsınız; Şeyma Subaşı, Haziran 2021'de Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den (Meedo) romantik bir evlilik teklifi almış ancak muradına erememişti.

Öğrendim ki, Meedo, Şeyma'ya bir kez daha evlenme teklifinde bulunmuş. Şeyma da bir kez daha "evet" demiş.

Hatta tarih bile belirlemişler. Önümüzdeki yıl mayıs ayında vuslata ereceklermiş.

Mayıs ayına daha çok var; çok çalkantılı bir aşk yaşayan Şeyma ile Meedo, o zamana kadar yine ayrılır mı yoksa bu kez muradlarına ererler mi pek emin değilim açıkçası.

Çünkü geçen yıl, evlilik teklifi, düğün tarihi, bebek itirafı ve düşük haberi derken, Şeyma parmağındaki kaldırım taşı büyüklüğündeki yüzüğü çıkarıp Meedo ile köprüleri atmıştı.

Bir ay geçmeden barışan aşıklar, nisanda yine ayrılıp temmuzda tekrar barışmıştı. Neyse bekleyip göreceğiz...

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