Şeyma Subaşı evleniyor! Çalkantılı aşkta sürpriz gelişme!

Olayların kadını' sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile ilgili bu kez müjdeli bir haberim var!
Hatırlarsınız; Şeyma Subaşı, Haziran 2021'de Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den (Meedo) romantik bir evlilik teklifi almış ancak muradına erememişti.
Öğrendim ki, Meedo, Şeyma'ya bir kez daha evlenme teklifinde bulunmuş. Şeyma da bir kez daha "evet" demiş.
Hatta tarih bile belirlemişler. Önümüzdeki yıl mayıs ayında vuslata ereceklermiş.
Mayıs ayına daha çok var; çok çalkantılı bir aşk yaşayan Şeyma ile Meedo, o zamana kadar yine ayrılır mı yoksa bu kez muradlarına ererler mi pek emin değilim açıkçası.
Çünkü geçen yıl, evlilik teklifi, düğün tarihi, bebek itirafı ve düşük haberi derken, Şeyma parmağındaki kaldırım taşı büyüklüğündeki yüzüğü çıkarıp Meedo ile köprüleri atmıştı.