‘Tayt polemiği’ne Mehmet Ali Erbil de dahil oldu! ‘Kilolu olan tayt giymesin’

Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy Danış isimli mekana girerken görüntülendi. İki güzelle görüntülenen komedyen, rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, güzeller ise yüzünü saklamayı tercih etti. Erbil, daha sonra gazetecilerin isteği üzerine çıkışta kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.Milliyet'in haberine göre; TikTok'ta canlı yayın yaparken ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu dile getiren ünlü komedyen Erbil, "TikTok'ta canlı yayın yaparken birden Cristiano Ronaldo ile karşılaştım.Önce selamlaştım, beni tanıdı. Eşi ve çocukları vardı yanında. Ona el salladım. 'Fenerbahçe'ye gel' dedim. Fake hesap da olabilir ama Dubai'deydi.Yaşı kaç olursa olsun 40 yaşında da olsa o disipliniyle isterim ki Fenerbahçe'ye gelsin.Ali Koç için hayal yok, o istese alır" açıklamasından sonra konu TikTok üzerine devam ederken Mali, "TikTok'ta günde 50 dolar kazanıyorum. Öyle yüksek paralar yok" dedi.Şovmen, geçtiğimiz günlerde Nükhet Duru'nun tayt olayına değinen muhabirlerin sorusuna "Ben tayt giymiyorum.Nükhet Hanım dediyse doğru söylemiştir taytı. Yakışan giyecek, güzel bacakları olan, uzun bacakları olan giyecek.Kilolu olan tayt giymesin. Mesala düzgün fiziği olan Serenay Sarıkaya gibi güzel bacakları olan birisi, Aleyna Tilki, Dua Lipa giysin. Dibine kadar giysin" açıklamaları ile yine şaşırtmadı.Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları, akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri dönmüştü.Erbil, ağır bir hastalık geçirdiğini belirterek, "Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum.Her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin birçoğu bana dualar etti, onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım" demişti.Yaşadığı sağlık sorunlarından sonra ekranlardan uzak kalan ve bir süredir TikTok paylaşımlarıyla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, sevenlerini bir kez daha korkuttu.Önceki gece evde fenalaşan ünlü şovmen, apar topar Atakent Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Apandisit ameliyatı olan 65 yaşındaki Erbil'in sağlık durumunu yakın arkadaşlarından Ercan Avşar, sosyal medya hesabından paylaştı.Ercan Avşar, yayınladığı kareye; "Babacığım bugün apandisit ameliyatı oldu. Refakatçı oldum.Eve geldik. Durumu çok iyi şükür. Pazartesi seti var, dinleniyor. Herkese selamı var" notunu düştü.