Umut Akyürek'ten Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum! "Bu ve benzerlerinin..."

Aleyna Tilki'nin paylaşımlarını abartılı bulan isimlerden biri de şarkıcı Umut Akyürek oldu.

Kendisi de bir kız çocuğu sahibi olan Umut Akyürek'in tepki yorumuna beğeni yağdı.

Umut Akyürek, Aleyna Tilki'nin fotoğrafına, "Bu ve benzerlerinin proje olduğunu düşünüyorum, sonra çoluk çocuk nasıl bu hale geldiler diye hiç şaşırmayalım önlerinde bu örnekler varken . Gerçekten yazık." yorumunda bulundu.