Umut Akyürek'ten Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum! "Bu ve benzerlerinin..."

28 Ekim'de yayınlanan yeni şarkısı 'Tanırım İntiharı' klibi ile ses getiren Aleyna Tilki ilgi odağı olmayı başardı. Klibinde sevgilisinin yanına girmek için hemşire kılığına giren Aleyna Tilki sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.
3 milyon takipçili hesabından yeni paylaşımlarda bulunan Aleyna Tilki, son olarak Londra'dan ses verdi. Fotoğraf çekimi için Londra'ya giden Aleyna Tilki iç çamaşırlı paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı halleri eleştirilerin hedefi de oldu.
Aleyna Tilki'nin paylaşımlarını abartılı bulan isimlerden biri de şarkıcı Umut Akyürek oldu.
Kendisi de bir kız çocuğu sahibi olan Umut Akyürek'in tepki yorumuna beğeni yağdı.
Umut Akyürek, Aleyna Tilki'nin fotoğrafına, "Bu ve benzerlerinin proje olduğunu düşünüyorum, sonra çoluk çocuk nasıl bu hale geldiler diye hiç şaşırmayalım önlerinde bu örnekler varken . Gerçekten yazık." yorumunda bulundu.