Ünlü oyuncu Aslı Enver hastalığı hakkında ilk kez konuştu! Senaryo okumak tam bir çile

"OKUYAMIYORUM" Disleksi (okuma ve öğrenme bozukluğu) hastası olan Enver, "Bir şey okumak benim için çile.

Sesli kitap dinliyorum ama o zaman uyuyakalıyorum. Bir kişinin bir saatte okuyacağı senaryoyu ben bir günde okuyorum ya da birilerine 'Ne olur bana bunu okur musun?' diye yalvarıyorum. Zor ama alıştım bu duruma." dedi.