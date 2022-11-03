Ünlü oyuncu Aslı Enver hastalığı hakkında ilk kez konuştu! Senaryo okumak tam bir çile

Oyunculuğuyla olduğu kadar aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Aslı Enver, bir derginin Kasım ayı sayısı için kamera karşısına geçti.
Enver, dergi pozlarını Instagram hesabından paylaştı ve pozlarıyla kendisine hayran bıraktı.
"GEREKSİZ BİR ÇABA"
Enver InStyle dergisineröportaj verdi. Uzun zamandır var olan sessizliğini son röportajıyla bozan güzel oyuncu, "Konuşamadığın biriyle bir ilişki yaşamaya çalışmak gereksiz bir çaba.
Çünkü olmuyor. Doğru iletişim olunca huzur geliyor, haliyle de ardından aşk." diye konuştu.
"OKUYAMIYORUM"
Disleksi (okuma ve öğrenme bozukluğu) hastası olan Enver, "Bir şey okumak benim için çile.
Sesli kitap dinliyorum ama o zaman uyuyakalıyorum. Bir kişinin bir saatte okuyacağı senaryoyu ben bir günde okuyorum ya da birilerine 'Ne olur bana bunu okur musun?' diye yalvarıyorum. Zor ama alıştım bu duruma." dedi.
"HEP YABANCI KIZDIM"
İngiltere'den Türkiye'ye döner dönmez oyunculuk yapmaya başlayan Başarılı isim, "12 yaşımda İngiltere'den Türkiye'ye geldim.
Hep yabancı kızdım, İngiliz kız, o sarışın." dedi.
ASLI ENVER KİMDİR?
Aslı Enver, 10 Mayıs 1984'te Londra doğdu.
Kıbrıslı bir Türk babanın ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiş olan Aslı Enver; 12 yaşına değin Londra'da yaşamıştır.
Daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşınan Aslı Enver; ülke değişimi nedeniyle bocalama geçirdiği dönemde annesinin yönlendirmesiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi olarak başlamıştır.
Pera Güzel Sanatlar Lisesinden ve Haliç Üniversitesi'nin tiyatro bölümünden mezun olan Aslı Enver kariyerinin ilk başında bir sitcomda 2 dakikalık bir rol aldıktan sonra Ayna adlı kısa filmde oynamıştır.
Kavak Yelleri adlı gençlik dizisi ile Mine Ergün karakterini canlandırarak çıkış yapan Aslı Enver Hayat Bilgisi ve Suskunlar dizilerinde de yer almıştır.
Kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterini canlandıran oyuncu; Bana Artık Hicran De adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır.