Ünlü oyuncu zirvedeyken her şeyi bıraktı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ı şimdi tanıyabilene aşk olsun!

Uğur Pektaş paylaşımına 'Güneşin olduğu yerde soğuk olmaz, karanlık olmaz... Birliğin olduğu yerde ayrılık olmaz... Sevginin olduğu yerde nefret olmaz... Her şeyin olduğu Dünyada yokluk olmaz... Her şey Bir şeyi anlamak için, bir şeyi anlayana, yaşayana yalnızlık olmaz... Var olmak için Yok ol... Kullanma kılavuzunu okuyamamaktan olanlar hatırla, Veee... OKU ‼️‼️‼️ ((( En büyük ustamın Gözünden... Gönlünden... Onu hediye Edene, Vesile olana teşekkür ederim' notunu ekledi.