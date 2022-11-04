Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin güzelliğiyle mest etti! Sosyal medyada gündem oldu ‘Annesinin ikizi gibi’

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada eski hallerini paylaşıyor. Tuğba son olarak da kızı Anjelik Calvin'i paylaşmıştı.

Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti.

Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu.

'VAMPİRELLA SAÇINI SEVİYOR'

Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin'i annesi geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından paylaşmıştı. Ahu Tuğba paylaşımına "Vampirella saçını seviyor.

Benim kızım tatlı bir tavşan. Kendi saçını boyamış... Ah çok çabuk büyüyorlar... Kızımm Anjelique..." notunu düşmüştü.

Ahu Tuğba'nın paylaşımına "Maşallah annesinin kopyası" şeklinde yorumlar yağdı.

ABD'nin Miami kentinde kızı Anjelik ile yaşayan Ahu Tuğba, paylaştığı video ile gündem olmuştu. Sık sık arıza yapan kızı Anjelik'in otomobilini çöpe atan Tuğba, o anları 'Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda' notuyla paylaşmıştı.

Çöpe atılan otomobile üzülen Tuğba'nın takipçileri "Atmasaydın, ihtiyacı olana verseydin", "Kimse yapamadı mı?", "Arabayı kurtaran olur, atmayın" yorumlarında bulunmuştu.

Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba, Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in otomobilini çöpe attığı anları sosyal medyadan paylaşmıştı.

'AMERİKA'DA PARAN SİGORTAN YOKSA YANDIN SOKAKTA ÖLÜRSÜN'

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, uzun süredir hayatını Amerika Miami'de sürdürüyor. Tuğba, koronavirüs salgınının vurduğu Amerika'da yaşadıklarını Magazinsortie.com'a anlatmıştı.