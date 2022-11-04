Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin güzelliğiyle mest etti! Sosyal medyada gündem oldu ‘Annesinin ikizi gibi’

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada eski hallerini paylaşıyor. Tuğba son olarak da kızı Anjelik Calvin'i paylaşmıştı.
Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti.
Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu.
'VAMPİRELLA SAÇINI SEVİYOR'
Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin'i annesi geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından paylaşmıştı. Ahu Tuğba paylaşımına "Vampirella saçını seviyor.
Benim kızım tatlı bir tavşan. Kendi saçını boyamış... Ah çok çabuk büyüyorlar... Kızımm Anjelique..." notunu düşmüştü.
Ahu Tuğba'nın paylaşımına "Maşallah annesinin kopyası" şeklinde yorumlar yağdı.
ABD'nin Miami kentinde kızı Anjelik ile yaşayan Ahu Tuğba, paylaştığı video ile gündem olmuştu. Sık sık arıza yapan kızı Anjelik'in otomobilini çöpe atan Tuğba, o anları 'Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda' notuyla paylaşmıştı.
Çöpe atılan otomobile üzülen Tuğba'nın takipçileri "Atmasaydın, ihtiyacı olana verseydin", "Kimse yapamadı mı?", "Arabayı kurtaran olur, atmayın" yorumlarında bulunmuştu.
Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba, Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in otomobilini çöpe attığı anları sosyal medyadan paylaşmıştı.
'AMERİKA'DA PARAN SİGORTAN YOKSA YANDIN SOKAKTA ÖLÜRSÜN'
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, uzun süredir hayatını Amerika Miami'de sürdürüyor. Tuğba, koronavirüs salgınının vurduğu Amerika'da yaşadıklarını Magazinsortie.com'a anlatmıştı.
Amerika'daki sağlık sisteminin çok kötü olduğunu söyleyen Tuğba, sözlerine şöyle devam etmişti: "Amerika'da parası olmayan sokakta ölüyor, sonra da yakıyorlar.
Yandaki komşu hastaneye gitti arabasıyla, üç gün bekletip sonra da ayakta bakmışlar. Hastanede kalmadığı halde 17 bin dolar ücret ödemiş. Burada sigortan yoksa yandın!
Bir hastalık halinde ambulans çağıracaksın. Ambulans seni almaya gelirken, polis arabası ve itfaiye arabası da geliyor, o zaman bakıyorlar.
Hastanelerde şu an parası ve sigortası olanlara bile zor bakılıyor. Sokakta yatan evsizler çok fazla. Sistem burada böyle.
Tuğba, özellikle Florida ve New York'ta çok kötü günler yaşandığını belirterek, "Burada herkes yağmalamaya karşı tahta ile camları kapatıyor.
Herkes silahlanıyor. Vali 'Artık böyle bir New York olmayacak' dedi. Mahvolduk" diye konuşmuştu.
Türkiye'deki şartları öven Tuğba, şöyle konuştu: "Türkiye'de polis ve jandarma eve gidiyor, yardım ediyor. 65 yaş üstündeki emeklinin parasını evine kadar götürüyorlar.
Amerikalı arkadaşlarıma 'Devlet hastanesine acilden gidince bakıyorlar hemen' dedim, inanamadılar. Burada 'Açım' de, komşun su vermez."
Ahu Tuğba, ilk eşini yıllar sonra gördüğünce midesi bulandığını ve kendini tuvalete kapattığını söylemişti.
GEÇMİŞE GÖNDERME
İtiraflarıyla olay olan Ahu Tuğba "O kadar çok boynuzlandım ki Çin'e köprü olur" diyerek de geçmişine bir gönderme yapmıştı.
80'li yıllarda Yeşilçam'a damga vuran ve sayısız filmde başrol oynayan Ahu Tuğbadaha önce Posta gazetesine verdiği röportajda şu açıklamalarda bulunmuştu:
"Kaç kez evlendim bilmiyorum. Ama hepsi beni aldattı. Sıradan insanların arasında daha mutluyum. Kapıcıyı da insan olarak görürüm. En çok onlarla sohbet ederken mutluyum."
AHU TUĞBA: KOCAMI BOŞUNA BOŞAMIŞIM
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in kendisi ile çok ilgilendiğini, Babasını boşadım ama babasından daha çok sahiplendi beni, babasını hiç aratmıyor.
Adamcağızı boşu boşuna boşamışız. Bu ondan yüz kat daha ilgileniyor benimle'' şeklinde konuştu.
Ahu Tuğba 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı Doktor Timmy Alejtanij ile evlenmiş, 1992 yılında da Anjelik ismini verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.
Ahu Tuğba 3 Mayıs 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Ortaokuldayken sinema dünyasına girdi.
Liseyi Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce Dili bölümünü yarıda bıraktı.
Genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı.
Toplam 5 evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır.
1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu vardır.