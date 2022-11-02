Yeşilçam’ın güzel yıldızı Aydan Şener’in kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Medcezir dizisi ile ünlenmişti...

Eski futbolcu Ayhan Akbin ve oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin ilk oyunculuk deneyimi olarak Medcezir dizisinde Tuğçe karakteri ile kamera karşısına geçmişti.
Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Aydan Şener'in paylaşımlarına övgüler yağıyor.
1986 yılında 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından.
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener fit hali ile genç kızlara taş çıkarıyor. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akıyor.
Aydan Şener geçtiğimiz aylarda 59 yaşına basmıştı. Güzel oyuncu son olarak sosyal medya hesabından nostaljik paylaşımda bulundu.
Kızının çocukluk karelerini paylaşan Aydan Şener "Bebeğimle" notunu düştüğü kareler ile sosyal medyada trend oldu.
Aydan Şener'in paylaşımı sonrası merak edilen kızının da oyuncu olduğunu ilk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
Ecem Akbin de annesi ile çocukluk karesini paylaşarak takipçilerini gülümsetti.
Peki Türkiye'nin en güzel kadınlarından olan Aydan Şener'in kızı annesi benziyor mu?
Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Medcezir dizisi ile ünlenmişti.
Şimdilerde dizide tanıdığımız halinden oldukça farklı görünen Ecem Akbin'in bu değişikliğinin ardında verdiği kilolarla birlikte geçirdiği estetik operasyonlar olduğu konuşuluyor.