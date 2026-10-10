1 litrelik şişede 240 bin görünmez tehlike! Pet şişe suda şok araştırma, kanda dolaşıma geçiyor

1 Litre Suda 240 Bin "Nanoplastik"

ABD'deki Columbia Üniversitesi bilim insanlarının geliştirdiği yeni lazer görüntüleme teknolojisi, pet şişe sular üzerindeki gizli gerçeği gözler önüne serdi.

240 Bin Parçacık: Araştırmaya göre, 1 litrelik standart bir pet şişe suda ortalama 240 bin nano boyutlu plastik parçacığı tespit edildi.

Kan Dolaşımına Geçiyor: Mikroplastiklerden bin kat daha küçük olan bu nanoplastikler, bağırsak duvarından ve akciğer dokusundan kolayca sızarak doğrudan kana ve hayati organlara kadar ulaşabiliyor.

Neden Tehlikeli? Nanoplastikler hücresel boyutta genetik ve DNA hasarına yol açma, hücre içi tıkamalara ve bağışıklık sisteminde reaksiyonlara neden olma potansiyeline sahip.

Güneş ve Sıcaklık Tehlikeyi Katlıyor: "Migrasyon" Riski

Suyun içine sızan tek şey plastik parçacıkları değil. Plastik ambalajlarda sıcaklık arttıkça kimyasal maddelerin suya geçiş hızı (migrasyon) katlanarak artıyor.

Sıcak Arabada Bırakılan Şişeler: Araç içerisinde 40–50 °C sıcaklığa ulaşan pet şişelerde, üretimde kullanılan antimon ve fitalat gibi kimyasalların suya salınımı tavan yapıyor.

Hormon Dengesi ve Kanser Riski: Güneşte uzun süre bekletilen plastiklerde açığa çıkan kimyasal bileşenlerin uzun vadede hormon bozuklukları, obezite ve hücresel tahribata zemin hazırlayabileceği vurgulanıyor.

Tekrar Tekrar Kullanılan Şişeler Bakteri Yuvası

Bitirenlerin aynı pet şişeyi çeşmeden defalarca doldurup günlerce kullanması bir diğer yaygın hata. PET materyali tek kullanımlık tasarlandığı için zamanla mikro çatlaklar oluşturur.

Ağız temasıyla birleşen bu mikro çatlaklar, yıkansa dahi temizlenmeyen bakteri kolonilerinin üremesi için mükemmel bir zemin hazırlar.

Sağlığınızı Korumak İçin 4 Altın Kural

Cam veya Çelik Mataraya Geçin: Günlük su tüketiminizde gıda sınıfı paslanmaz çelik ya da cam mataralar tercih edin.

Arabada Bırakılan Suyu İçmeyin: Güneş altında ve yüksek sıcaklıkta kalan pet şişelerdeki suları kesinlikle tüketmeyin.

Şişeyi Tekrar Doldurmayın: Tek kullanımlık tasarlanan plastik şişeleri günlerce tekrar tekrar kullanmaktan kaçının.

Serin ve Karanlık Yerde Saklayın: Alınan pet şişeleri evde balkon veya pencere önü gibi doğrudan güneş alan yerlerde değil, serin dolaplarda muhafaza edin.