2 kardeşi miras meselesi yüzünden vurdu: Evinden cephanelik çıktı!

Aralarında 'miras' meselesi yüzünden husumet bulunan kardeşler ile Mutlu İ. arasında bakışma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkartan enişte Mutlu İ., gurbetçi kardeşler Fatih Ç. ve Sultan Ahmet Ç.'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan kardeşler, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mutlu İ. ise polis tarafından suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası her iki tarafın yakınları arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis, biber gazı ile müdahale ederek ayırdı. Birbirlerini darp sonucu yaralayan taraflar, takviye polislerin gelmesiyle gözaltına alındı.



ADETA BİR CEPHANELİK

Öte yandan, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan enişte Mutlu İ.'nin evinde ve evinin çatı katında yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi.