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4 gün önce sırra kadem bastı: 66 yaşındaki adamı arama çalışmaları devam ediyor!

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 4 gün önce sırra kadem basan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu’nu arama çalışmaları devam ediyor.

AA
Giriş Tarihi: 11.01.2025 19:59
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4 GÜN ÖNCE SIRRA KADEM BASTI: 66 YAŞINDAKİ ADAMI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!

Kastamonu'nun Devrakani ilçesi Yazıhisar köyündeki evinden 7 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'nun yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, bölgedeki ormanlık alanlar, dere yatakları ve köy çevresinde arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten de ekipleri koordine ediyor.

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