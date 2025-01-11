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5 çocuk annesi eşini canice öldürmüştü: O koca tutuklandı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 6 ay önce de eşini bıçakladığı ortaya çıkan 59 yaşındaki Şener Abay geçtiğimiz gün 59 yaşındaki 5 çocuk annesi eşi Hazal Abay’ı pompalı tüfekle öldürmüştü. Cani koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 11.01.2025 22:22 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 23:11
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5 çocuk annesi eşini canice öldürmüştü: O koca tutuklandı!

Kan donduran oay, dün gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen Şener Abay ile eşi Hazal Abay arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şener Abay, pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hazal Abay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası evden çıkan Şener Abay ise polis merkezine giderek teslim oldu.

6 AY ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Şener Abay'ın 5 çocuk annesi eşi Hazal Abay'ı yaklaşık 6 ay önce de bıçakla yaraladığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

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