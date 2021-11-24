Altın fiyatları ne kadar oldu, yükseliş sürer mi? 22 ayar bilezik, çeyrek, 1 gram altın kaç TL? 24 Kasım 2021 canlı altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın geçtiğimiz günlerde hızlı bir yükseliş yaşayarak rekor seviyeye ulaştı. Haftanın üçüncü işlem gününde ise bu hareketliliğin yönünü merak eden vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu, yükseliş sürer mi diye araştırma yapıyor. Kapalıçarşı ve kuyumculardaki son durum, 22 ayar bilezik, çeyrek, 1 gram altın kaç TL sorusuyla bu kapsamda araştırılıyor. İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları için doğrudan belirleyici faktör olan ons altın fiyatı ve 24 Kasım 2021 canlı altın fiyatları!

1 GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 24 Kasım 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? İşte canlı altın fiyatı ve altın fiyatları son dakika gelişmeleri!