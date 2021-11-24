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Altın fiyatları ne kadar oldu, yükseliş sürer mi? 22 ayar bilezik, çeyrek, 1 gram altın kaç TL? 24 Kasım 2021 canlı altın fiyatları

Altın fiyatları bugün de piyasaların açılışı öncesi ilk akla gelen araştırma konusu oldu. Hafta başından beri yükselişini sürdüren ve tarihi rekorunu yenileyen altının gram fiyatı, önceki gün yaşadığı düşüşün ardından yeniden yukarı yönlü hareket gösterdi. Bu durum hafta ortası vatandaşların “Altın fiyatları ne kadar oldu, yükseliş sürer mi?” sorusuyla araştırma yapmasına sebep oldu. Bugün 22 ayar bilezik, çeyrek, 1 gram altın kaç TL soruları yanıt arıyor. İşte Kapalıçarşı ve kuyumculardaki son durumla 24 Kasım 2021 canlı altın fiyatları ile altının gram ve ons fiyatı!

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Giriş Tarihi: 24.11.2021 06:27
Altın fiyatları ne kadar oldu, yükseliş sürer mi? 22 ayar bilezik, çeyrek, 1 gram altın kaç TL? 24 Kasım 2021 canlı altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın geçtiğimiz günlerde hızlı bir yükseliş yaşayarak rekor seviyeye ulaştı. Haftanın üçüncü işlem gününde ise bu hareketliliğin yönünü merak eden vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu, yükseliş sürer mi diye araştırma yapıyor. Kapalıçarşı ve kuyumculardaki son durum, 22 ayar bilezik, çeyrek, 1 gram altın kaç TL sorusuyla bu kapsamda araştırılıyor. İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları için doğrudan belirleyici faktör olan ons altın fiyatı ve 24 Kasım 2021 canlı altın fiyatları!

1 GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

"Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 24 Kasım 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? İşte canlı altın fiyatı ve altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.154,00

SATIŞ: 1.212,00

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 734,88

SATIŞ: 735,01

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 652,47

SATIŞ: 677,71

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.809,00

SATIŞ: 4.979,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 4.757,00

SATIŞ: 4.829,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.587,01

SATIŞ: 4.693,42

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.307,00

SATIŞ: 2.421,00

ALTININ ONS FİYATI

ALIŞ: 1.793,68 $

SATIŞ: 1.793,98 $

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