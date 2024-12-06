ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 HESAPLAMA:Yeni rakamlar için görüşmeler başlıyor! Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı altıncı verinin de netleşmesi ile birlikte belli olacak . Enflasyon verilerinin beşincisinin açıklanmasıyla birlikte yeni ücret için hesaplamalar yapılmaya başladı. Önümüzdeki sene geçerli olacak rakamlar için toplantı tarihleri belli oldu. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL?

TÜİK KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARINI DUYURDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyon da 14.07 oldu.

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?

7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim belli oldu.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti; "Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerini alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek.

2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek. Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik.Geçen sene enflasyon yüzde 65'ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLAMA:

6 YENİ HESAP!

YÜZDE 25 ARTARSA

Brüt ücret: 25.003

Net ücret: 21.253

İşverene maliyet: 29.379

YÜZDE 30 ARTARSA

Brüt ücret: 26.003

Net ücret: 22.103

İşverene maliyet: 30.554

YÜZDE 35 ARTARSA

Brüt ücret: 27.003

Net ücret: 22.953

İşverene maliyet: 31.730

YÜZDE 40 ARTARSA

Brüt ücret: 28.003

Net ücret: 23.803

İşverene maliyet: 32.904

YÜZDE 45 ARTARSA

Brüt ücret: 29.003

Net ücret: 24.653

YÜZDE 50 ARTARSA

Brüt ücret: 30. 003

Net ücret: 25.503

İşverene maliyet: 37.255

SON 10 YILIN ÜCRET DEĞİŞİMLERİ

DÖNEM BRÜT ÜCRET (TL) NET ÜCRET(TL)

2014 Ocak 1.071 846

2014 Temmuz 1.134 891.03

2015 Ocak 1.201,50 949,07

2015 Temmuz 1.273,50 1.000,54

2016 Ocak 1.647 1.300,99

2017 Ocak 1.777,50 1.404,06

2018 Ocak 2.029,50 1.603,13

2019 Ocak 2.558,40 2.020,90

2020 Ocak 2.943 2.324,71

2021 Ocak 3.577,50 2.825,90

2022 Ocak 5.004 4.253,40

2022 Temmuz 6.471 5.500,35

2023 Ocak 10.008 8.506,80

2023 Temmuz 13.414,50 11.402,32

2024 Ocak 20.002,50 17.002,12