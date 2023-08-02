Babasını çöp evde bu halde buldu: Annem ölmeden helvasını kavuracağım!

HELVASINI KAVURACAĞIM

Annesinin eskiden babasına aşık olduğunu söyleyen Kapılı, "Bu kadın önceden babama çok aşıktı. 'Mehmet'im, Mehmet'im' diyerek peşinde dolaşırdı, ağlardı. Babam hastalanınca ve para kazanamayınca onu bu hale getirdi. O kadın babamı ölüme terk etti. Maalesef ki o kadın annem oluyor. En son 6 ay önce Adana'ya geldim. Evin durumuna çok şaşırdım. Çünkü 6 ay önce böyle değildi. Biz gittikten sonra annem evi terk etmiş. Dolapların hepsini karıştırdım. Hiçbir eşyası yok. Dün gecede evde olduğunu sanmıyorum. Tahminimce annem günde bir öğün yemek ve bir bardak su verip kendisi dışarda geziyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Anneme şunu söylemek istiyorum. Benim annem öldü. Onun helvasını kavuracağım ve o ölmeden herkese dağıtacağım. Bu da benim sözüm olsun" dedi. Yaşlı adamın hastanede tedavisi sürerken durumunun iyiye gittiği öğrenildi.