Bilecik’te el yazması İncil ele geçirildi: 1700 yıllık!

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde yapılan istihbarat neticesinde 1 şüpheli şahsın tarihi eser bulundurduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararının ardından yapılan operasyonda İ.D. isimli şahsın bulunduğu araçta ve üzerinde yapılan aramada 1 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması İncil ele geçirildi.