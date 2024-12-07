BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 7 Aralık Cumartesi: BJK-FB derbisi! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 7 Aralık 2024 tarihi ile araştırılmaya başladı. Süper Lig fisktür başta olmak üzere dünya üzerinde takip edilen ligler de gündemde. BJK-FB derbi maçı günü takvimde yerini aldı. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI!
Süper Lig 15. hafta Beşiktaş Fenerbahçe derbisine sahne oluyor. Bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumunda oynanacak karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 ARALIK
Süper Lig
13.30 Konyaspor – Antalyaspor
16.00 Göztepe – Adana Demirspor
19.00 Beşiktaş – Fenerbahçe
Premier Lig
15.30 Everton - Liverpool
18.00 Brentford - Newcastle United
18.00 Aston Villa - Southampton
18.00 Crystal Palace - Manchester City
20.30 Manchester United - Nottingham Forest
La Liga
16.00 Las Palmas - Valladolid
18.15 Real Betis - Barcelona
20.30 Valencia - Rayo Vallecano
23.00 Girona - Real Madrid
Serie A
17.00 Genoa - Torino
20.00 Juventus - Bologna
22.45 Roma - Lecce
SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜR
6 Aralık Cuma
20.00 Trabzonspor – Kasımpaşa
7 Aralık Cumartesi
13.30 Konyaspor – Antalyaspor
16.00 Göztepe – Adana Demirspor
19.00 Beşiktaş – Fenerbahçe
8 Aralık Pazar
13.30 Eyüpspor – Samsunspor
16.00 Kayserispor – Alanyaspor
16.00 Sivasspor – Galatasaray
19.00 Başakşehir – Hatayspor
9 Aralık Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Rizespor