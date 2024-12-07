BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 7 Aralık Cumartesi: BJK-FB derbisi! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 7 Aralık 2024 tarihi ile araştırılmaya başladı. Süper Lig fisktür başta olmak üzere dünya üzerinde takip edilen ligler de gündemde. BJK-FB derbi maçı günü takvimde yerini aldı. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI!

Süper Lig 15. hafta Beşiktaş Fenerbahçe derbisine sahne oluyor. Bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumunda oynanacak karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 ARALIK

Süper Lig

13.30 Konyaspor – Antalyaspor

16.00 Göztepe – Adana Demirspor

19.00 Beşiktaş – Fenerbahçe

Premier Lig

15.30 Everton - Liverpool

18.00 Brentford - Newcastle United

18.00 Aston Villa - Southampton

18.00 Crystal Palace - Manchester City

20.30 Manchester United - Nottingham Forest

La Liga

16.00 Las Palmas - Valladolid

18.15 Real Betis - Barcelona

20.30 Valencia - Rayo Vallecano

23.00 Girona - Real Madrid

Serie A

17.00 Genoa - Torino

20.00 Juventus - Bologna

22.45 Roma - Lecce

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜR

6 Aralık Cuma

20.00 Trabzonspor – Kasımpaşa

7 Aralık Cumartesi

13.30 Konyaspor – Antalyaspor

16.00 Göztepe – Adana Demirspor

19.00 Beşiktaş – Fenerbahçe

8 Aralık Pazar

13.30 Eyüpspor – Samsunspor

16.00 Kayserispor – Alanyaspor

16.00 Sivasspor – Galatasaray

19.00 Başakşehir – Hatayspor

9 Aralık Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Rizespor