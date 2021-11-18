Deprem tetikledi: Volkanik Hasan Dağı'nda korkutan hareketlilik!

Türkiye'nin Erciyes Dağı'ndan sonraki ikinci büyük dağı olan Hasan Dağı'nda volkanik hareketler gözlemlendi. Bu hareketliliğin nedeni olarak deprem afetleri gösterilirken akıllarda Volkanik Hasan Dağı'nın tekrar faaliyete geçip geçmeyeceği oldu. Uzman isim Aksaray AFAD Müdürü Cezmi Türkmen volkanik hareketliliği "Depremlerin ardından yaptığımız incelemede magma tabakasındaki hareketliliği, yükselmeleri gördük ve tespit ettik” sözleriyle duyurdu. Türkmen, Hasan Dağı patlayacak mı sorularına da yanıt verdi. İşte o soruların yanıtları....

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 12:27

Aksaray ve Niğde il sınırlarında yer alan Hasan Dağı'nda, yaşanan son depremlerin ardından yapılan inceleme ve ölçümlerde magma tabakasındaki yükselmeler ile hareketlilikler tespit edildi. 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nın en son püskürmesi Holosen döneminde, yani geçtiğimiz 10 bin yıl içinde gerçekleştiği biliniyor.



Yaşanan son depremlerden sonra Hasan Dağı'nda ölçüm ve incelemeler yaptıklarını belirten Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, "Hasan Dağı volkanizma. Volkanizma deprem ile doğru orantılı bir jeolojik olay. Yani, ilimizde Tuz Gölü fay hattında bir deprem olması halinde volkanizmayı da etkiliyor.

Biz bunu geçen dönemlerde Niğde'de meydana gelen 5.1'lik depremde gördük ve tespit ettik, volkanizmayı etkiliyor. Magma tabakasındaki hareketliliği, yükselmeleri gördük, onu tespit ettik. Hacettepe Üniversitesi ve Maden Teknik Arama Enstitüsü de bunları tespit etti. Bunları bize raporladılar" dedi.





HASAN DAĞI EN İLERİ TEKNOLOJİYLE TAKİBE ALINIYOR

Ölçüm ve incelemelerde elde edilen hareketlilik sonuçlarıyla birlikte Hasan Dağı'ndaki gelişmelerin takip edilmesi kanısına vardıklarını belirten Cezmi Türkmen, "Dolayısıyla biz Hasan Dağı'nın volkanik aktivitesinin incelenmesi ve takip edilmesi gerektiğine karar verdik. Aksaray Üniversitesi bilim adamlarımız da takip edelim dediler. Böyle bir görüş birliği oldu aramızda. Bunu da projelendirdik.

Oradaki çalışmamız şu: Özellikle Hasan Dağı'nda sensörler, GPS'ler ve ölçüm aletleri kuracağız. Fiziksel ölçüm aletleri kuracağız. Kabuk hareketlerini ve kabarmalarını takip edeceğiz. Bazı bölgelerde sıcak su çıkışları var. Bunların ısılarını ölçeceğiz. Yaşanan depremler Hasan Dağı volkanizmasını harekete geçirdi | Video

Çünkü belli bir ısıda, normalde 55 derece ama bu ısı yükseldiği zaman bir hareketlilik var demektir. Bu volkanizmanın harekete geçmesinin birçok parametresi var. Ama biz bu parametrelerin hepsini ölçeceğiz. Sıcaklık ölçeceğiz, aynı zamanda gaz ölçümleri yapacağız.