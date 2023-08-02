Diana’nın öteki kadın savaşı! Hamileyken kocasının ihanetini öğrendi karar şoke etti!

Diana K. davasının peşini bırakmadı. Kadın, daha önce Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından öteki kadına karşı ödenen tazminat kararını bularak mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği belirterek Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yaptı.

Anayasa Mahkemesinin yaptığı incelemede Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu'nun evlilik birliği devam ederken eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eş tarafından manevi tazminat davasının açılabilirliği konusunda Yargıtay 4. Hukuk Dairesiyle yaşanan içtihat farklılığını gidermek için içtihadı birleştirme kararı verdiğini, tazminat davası açılmayacağı konusunda karar alındığını tespit etti. Anayasa Mahkemesi Diana K'nın yaptığı bireysel başvuruyu mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edilmediğini belirterek reddetti.