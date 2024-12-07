EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI OCAK: Sosyal destekler artıyor! Yeni yılda engelli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Evde bakım maaşı zammı araştırılmaya başladı. Yılda iki kez zam yapılan memur maaşı ile birlikte bir çok ödemede de artış gidiliyor. Halihazırda 9077 TL olarak ödenen engelli aylığına ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki yeni yılda evde bakım maaşı ne kadar olacak?

YENİ YILDA SOSYAL DESTEKLER ARTIYOR!

Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. 5 aylık kesinleşen enflasyon verilerine göre emekliye zam oranı yüzde 14,57 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 10,40 oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 14.321 TL, en düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.417 TL'ye ulaştı.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Aralık itibarıyla başlaması bekleniyor. Ödemeler başladığında hak sahipleri e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden hesaplarına maaşların yatıp yatmadığını sorgulayabilecekler.

EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2025 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklerini ilgilendiren maaş zamları Ocak ayı itibariyle duyurulacak. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla beraber memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı netleşecek.

Hasta veya engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 liralık evde bakım maaşının 2025'te 10.100 liraya yükselmesi tahmin ediliyor.

5 AYLIK ORANA GÖRE SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi birçok sosyal ödeneğin de yeni tutarları belli oldu.

İşte o tutarlar: